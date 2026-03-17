Hombre enfrenta cargos por presuntamente maltratar a niño de un año y medio

El juez Rolando Matos Acevedo, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para arresto, en la tarde de este martes, contra Steven Alfredo Rodríguez Torres por presuntamente maltratar a un menor de un año y cuatro meses, hijo de su pareja.

El Departamento de Justicia resaltó, en declaraciones escritas, que Matos Acevedo encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $100,000 que no prestó, por lo que permanecerá en la Institución Correccional Guerrero, en Aguadilla hasta la fecha de su vista preliminar, señalada para el 30 de marzo.

Según la investigación de la Policía y de la Fiscalía de Aguadilla, los hechos ocurrieron entre el 28 y 29 de diciembre de 2024 en Isabela.

La Uniformada sostiene que el imputado, quien era pareja de la madre del menor, supuestamente mordió al infante en ambas mejillas y le propinó varios golpes en el costado. Además, el hombre, presuntamente, lo dejó caer al suelo, impacto que le provocó al menor un trauma craneal.