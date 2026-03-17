Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre enfrenta cargos por presuntamente maltratar a niño de un año y medio

Steven Alfredo Rodríguez Torres, supuestamente, mordió, golpeó y dejó caer al suelo al menor

17 de marzo de 2026 - 7:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La parte policiaca indicó que le hombre de 20 años hizo unas declaraciones de los hechos que lo involucraron en el incidente. De inmediato no se precisó si el menor presentaba indicios de maltrato o algún signo de agresión.(GFR Media)
Steven Alfredo Rodríguez Torres enfrenta cargos por maltrato de menores por presuntamente morder, golpear y dejar caer al suelo a un menor de año y medio.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Rolando Matos Acevedo, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para arresto, en la tarde de este martes, contra Steven Alfredo Rodríguez Torres por presuntamente maltratar a un menor de un año y cuatro meses, hijo de su pareja.

RELACIONADAS

El Departamento de Justicia resaltó, en declaraciones escritas, que Matos Acevedo encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $100,000 que no prestó, por lo que permanecerá en la Institución Correccional Guerrero, en Aguadilla hasta la fecha de su vista preliminar, señalada para el 30 de marzo.

Según la investigación de la Policía y de la Fiscalía de Aguadilla, los hechos ocurrieron entre el 28 y 29 de diciembre de 2024 en Isabela.

La Uniformada sostiene que el imputado, quien era pareja de la madre del menor, supuestamente mordió al infante en ambas mejillas y le propinó varios golpes en el costado. Además, el hombre, presuntamente, lo dejó caer al suelo, impacto que le provocó al menor un trauma craneal.

Además, la investigación señaló que el niño recibió lesiones circulares en ambas manos, pies y oreja derecha, además de moretones en uno de sus costados.

Tags
Breaking NewsTribunal de AguadillaMaltrato de menoresIsabelaDepartamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 17 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: