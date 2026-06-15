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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Piden ayuda para encontrar a hombre de 41 años reportado desaparecido en Aguada

Al momento de su desaparición, vestía una camisa oscura, pantalón corto negro y calzado deportivo negro

15 de junio de 2026 - 5:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eddie Noel Cordero González fue visto por última vez el 13 de junio saliendo de la residencia de su padre (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía solicitó, este lunes, la cooperación de la ciudadanía para dar con el paradero de un hombre de 41 años que fue reportado como desaparecido en Aguada.

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Según la información suministrada por la Uniformada, Eddie Noel Cordero González fue reportado desaparecido por un familiar el domingo, 14 de junio.

De acuerdo con la pesquisa preliminar, Cordero González fue visto por última vez el sábado, 13 de junio, a eso de las 7:45 de la noche, cuando salió de la residencia de su padre, ubicada en la PR-411, kilómetro 3.0, interior, del barrio Cruces, en el mencionado municipio.

El hombre fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 8 pulgadas de estatura, 130 libras de peso, ojos marrones y cabello color marrón. Al momento de su desaparición, vestía una camisa oscura, pantalón corto negro y calzado deportivo negro.

Si tiene información que pueda ayudar a las autoridades a encontrarla, puede llamar al 787-343-2020 o al 787793-1234 con las extensiones 2463 o 2464.

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Personas desaparecidasPolicía de Puerto RicoBreaking NewsAguada
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