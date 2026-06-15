Piden ayuda para encontrar a hombre de 41 años reportado desaparecido en Aguada

La Policía solicitó, este lunes, la cooperación de la ciudadanía para dar con el paradero de un hombre de 41 años que fue reportado como desaparecido en Aguada.

Según la información suministrada por la Uniformada, Eddie Noel Cordero González fue reportado desaparecido por un familiar el domingo, 14 de junio.

De acuerdo con la pesquisa preliminar, Cordero González fue visto por última vez el sábado, 13 de junio, a eso de las 7:45 de la noche, cuando salió de la residencia de su padre, ubicada en la PR-411, kilómetro 3.0, interior, del barrio Cruces, en el mencionado municipio.

El hombre fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 8 pulgadas de estatura, 130 libras de peso, ojos marrones y cabello color marrón. Al momento de su desaparición, vestía una camisa oscura, pantalón corto negro y calzado deportivo negro.