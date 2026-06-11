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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan a una joven de 18 años como desaparecida en Salinas

La Policía informó que fue vista por última vez el pasado 8 de junio

11 de junio de 2026 - 6:31 AM

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Al momento de su desaparición, Alondra Nicole Ortiz Rivera, de 18 años, vestía un pantalón negro tipo licra, una camiseta negra con diseños y calzado deportivo rojo y negro modelo "Jordan". (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de una joven reportada como desaparecida en Salinas.

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En comunicado de prensa, la Uniformada informó que “Alondra Nicole Ortiz Rivera, de 18 años, fue reportada como desaparecida por su cuidadora”.

El informe agregó que la joven desapareció el pasado 8 de junio en el barrio Playita, sector Salistral.

Fue descrita como de tez trigueña, 5 pies y 8 pulgadas de estatura, 190 libras de peso, ojos color marrón y cabello marrón. Además, utiliza espejuelos de color negro y transparente.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón negro tipo licra, una camiseta negra con diseños y calzado deportivo rojo y negro modelo Jordan.

“Si usted conoce el paradero de esta persona, comuníquese con la Línea Confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463”, exhortó la Policía.

“También puede comunicarse con los agentes del C.I.C. de Guayama al (787) 866-2020, extensiones 1450,1620 o escribir a través de la cuenta oficial de la Policía en X, @PRPDNoticias, o mediante su página oficial en Facebook”, agregó.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSalinasPersona desaparecida
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