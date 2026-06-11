Reportan a una joven de 18 años como desaparecida en Salinas

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de una joven reportada como desaparecida en Salinas.

En comunicado de prensa, la Uniformada informó que “Alondra Nicole Ortiz Rivera, de 18 años, fue reportada como desaparecida por su cuidadora”.

El informe agregó que la joven desapareció el pasado 8 de junio en el barrio Playita, sector Salistral.

Fue descrita como de tez trigueña, 5 pies y 8 pulgadas de estatura, 190 libras de peso, ojos color marrón y cabello marrón. Además, utiliza espejuelos de color negro y transparente.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón negro tipo licra, una camiseta negra con diseños y calzado deportivo rojo y negro modelo Jordan.

“Si usted conoce el paradero de esta persona, comuníquese con la Línea Confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463”, exhortó la Policía.