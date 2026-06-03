En Suiza: sacrifican a elefante recién nacido incapaz de ponerse en pie

El zoológico de Zúrich, la mayor ciudad de Suiza, tuvo que aplicar la eutanasia a un elefante recién nacido que según los veterinarios no podía desarrollarse de forma viable, ya que era incapaz de ponerse en pie, informó este miércoles la agencia de noticias suiza ATS.

El elefante, macho y de la especie asiática, nació el lunes 1 de junio sin que su madre, la hembra de 40 años ‘Hindi’, sufriera complicaciones en el parto, pero el recién nacido no pudo ponerse de pie, algo que las crías de este animal suelen lograr a los pocos minutos.

“Intentó con todas sus fuerzas levantarse en varias ocasiones, pero no podía apoyarse lo suficiente en sus patas traseras y permaneció tumbado”, explicó el director del zoo, Severin Dressen, este miércoles en un comunicado.

El pequeño tampoco pudo incorporarse durante la noche, pese a los cuidados intensivos de cuidadores y veterinarios, por lo que el martes se le práctico la eutanasia por vía intravenosa.