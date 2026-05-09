Fallece peatón en medio de “hit and run” reportado en Yabucoa

Un hombre de aproximadamente 60 a 65 años falleció en la noche del viernes tras ser impactado por un vehículo en la PR‑3, kilómetro 95.2, en Yabucoa.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9‑1‑1 alertó a las autoridades sobre el incidente.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un peatón que fue arrollado por un vehículo cuyo conductor presuntamente abandonó la escena.

Tras la colisión, personal paramédico acudió al lugar, donde certificaron la ausencia de signos vitales de la víctima.

De momento, la Uniformada no ha identificado al peatón.