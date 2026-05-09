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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece peatón en medio de “hit and run” reportado en Yabucoa

Los hechos ocurrieron a las 11:52 p.m. del viernes en la PR-3

9 de mayo de 2026 - 7:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades aún investigan las circunstancias que rodean los hechos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de aproximadamente 60 a 65 años falleció en la noche del viernes tras ser impactado por un vehículo en la PR‑3, kilómetro 95.2, en Yabucoa.

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De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9‑1‑1 alertó a las autoridades sobre el incidente.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un peatón que fue arrollado por un vehículo cuyo conductor presuntamente abandonó la escena.

Tras la colisión, personal paramédico acudió al lugar, donde certificaron la ausencia de signos vitales de la víctima.

De momento, la Uniformada no ha identificado al peatón.

Las autoridades aún investigan las circunstancias que rodean los hechos.

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Breaking NewsYabucoaPeatón arrolladoPolicía de Puerto RicoHit and run
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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