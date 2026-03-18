Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump presiona a la Reserva Federal antes de decisión clave sobre tipos de interés

El líder republicano no solo exigió una bajada agresiva, sino que atacó al presidente del banco central Jerome Powell

18 de marzo de 2026 - 3:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Mark Schiefelbein)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este miércoles la presión sobre la Reserva Federal (Fed) y su presidente, Jerome Powell, a horas de que se conozca la nueva decisión del banco central sobre los tipos de interés.

RELACIONADAS

“¿Cuándo ‘Tardón’ Powell va a bajar las tasas de interés?“, publicó en su red Truth Social, donde constantemente exige una bajada agresiva de los tipos y ataca a Powell, al que ha llegado a llamar “cretino” bajo el argumento de que con su ‘lentitud’ está afectando a la economía estadounidense.

El Departamento de Justicia inició un proceso contra el economista por el sobrecoste de la renovación multimillonaria de la sede de la Fed, cuestionado por un juez federal en Washington, quien la semana pasada consideró nulas las citaciones judiciales contra Powell al dictaminar que la investigación tuvo motivaciones políticas.

El presidente de la Fed, quien ha defendido la independencia del banco central, niega haber actuado de forma indebida y asegura que todo es un “pretexto” como consecuencia de que la entidad haya seguido sus propias evaluaciones económicas “en lugar de seguir las preferencias del presidente” estadounidense.

La Fed dará a conocer hoy si modifica o mantiene los tipos de interés, que permanecen sin cambios en lo que va de año en la horquilla del 3.5 y el 3.75%, tras tres recortes consecutivos de 25 puntos básicos a finales de 2025.

Los mercados esperan que el banco central mantenga los tipos sin cambios, pese a que este lunes Trump pidió una reunión de emergencia a propósito de la crisis de la guerra con Irán para abordar una bajada de tipos inmediata.

Los analistas, en general, no han cambiado por el momento sus expectativas de recortes de tipos de interés para este año y siguen esperando alrededor de dos recortes de 25 puntos básicos en 2026, pese a que el presidente estadounidense sigue insistiendo en que es necesario un estímulo mayor en forma de bajada del precio del dinero.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosJerome PowellDepartamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 18 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: