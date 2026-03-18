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Donald Trump rendirá homenaje en Delaware a 6 soldados estadounidenses muertos en Medio Oriente

Los seis tripulantes de un avión de reabastecimiento de las Fuerzas Aéreas murieron en un accidente aéreo sobre Irak

18 de marzo de 2026 - 9:18 AM

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El presidente Donald Trump viajó por última vez a la Base Aérea de Dover el 7 de marzo para el traslado digno de seis miembros del servicio estadounidense que murieron por un ataque con drones en un centro de mando en Kuwait. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El presidente Donald Trump está listo para presentar sus respetos el miércoles en una base militar de Delaware cuando los restos de seis miembros del servicio estadounidense muertos en el accidente de un avión de reabastecimiento sean devueltos a sus familias.

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Será la segunda vez desde que lanzó la guerra contra Irán el 28 de febrero que el presidente republicano asista al solemne ritual militar conocido como traslado digno, que en su día describió como “lo más duro” que ha tenido que hacer como comandante en jefe.

Los seis tripulantes de un avión de reabastecimiento KC-135 de las Fuerzas Aéreas murieron la semana pasada en un accidente aéreo sobre territorio amigo en el oeste de Irak mientras apoyaban operaciones contra Irán. Procedían de los estados de Alabama, Indiana, Kentucky, Ohio y Washington.

El accidente elevó el número de muertos estadounidenses en la Operación Furia Épica a al menos 13 militares. Alrededor de 200 militares estadounidenses han resultado heridos, 10 de ellos de gravedad, según el Pentágono.

Trump viajó por última vez a la Base Aérea de Dover el 7 de marzo para el traslado digno de seis miembros del servicio estadounidense que murieron por un ataque con drones en un centro de mando en Kuwait. Trump saludó mientras los restos mortales de los militares eran trasladados, envueltos en banderas, desde aviones militares a vehículos que los llevaban al depósito de cadáveres de la base para prepararlos para su última morada.

El traslado digno, un ritual que devuelve los restos de los militares estadounidenses caídos en combate, se considera uno de los deberes más lúgubres de cualquier comandante en jefe. Dijo que los militares caídos eran héroes que "regresaban a casa de una manera diferente a la que esperaban". Trump viajó recientemente a Dover en diciembre para honrar a dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa y a un intérprete civil estadounidense que murieron en una emboscada en el desierto sirio.
1 / 12 | Así transcurrió el traslado digno de los seis soldados estadounidenses caídos en Kuwait. El traslado digno, un ritual que devuelve los restos de los militares estadounidenses caídos en combate, se considera uno de los deberes más lúgubres de cualquier comandante en jefe. - Julia Demaree Nikhinson

“Es la parte mala de la guerra”, dijo después a los periodistas. Preguntado entonces si le preocupaba tener que hacer múltiples viajes a la base para traslados dignos adicionales a medida que continuara la guerra, respondió: “Seguro. Odio hacerlo, pero es parte de la guerra, ¿no?”.

El Mando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en Medio Oriente, declaró que el accidente se produjo tras un incidente no especificado en el que se vieron implicadas dos aeronaves en “espacio aéreo amigo” sobre Irak, pero que la pérdida de la aeronave durante una misión de combate “no se debió a fuego hostil o amigo”. Se estaban investigando las circunstancias. El otro avión aterrizó sin novedad.

En el accidente murieron tres personas asignadas a la 6ª Ala de Reabastecimiento Aéreo de la Base MacDill de las Fuerzas Aéreas de Florida: Mayor John A. “Alex” Klinner, de 33 años, que prestaba servicio en Birmingham (Alabama); la capitán Ariana Savino, de 31 años, de Covington (Washington); y la sargento técnico Ashley Pruitt, de 34 años, de Bardstown (EE.UU.). Ashley Pruitt, de 34 años, de Bardstown (Kentucky).

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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