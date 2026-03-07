Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump recibe los restos de los primeros seis soldados muertos en la guerra contra Irán

El mandatario asistió a la ceremonia del traslado digno de los cuerpos en la Base Aérea de Dover, en Delaware

7 de marzo de 2026 - 6:01 PM

Los seis soldados estadounidenses que perdieron la vida en Kuwait durante la operación Furia Épica. Arriba, desde la izquierda, el capitán Cody Khork, la sargento Nicole Amor, el sargento Noah Tietjens. Abajo, el sargento Declan Coady, el jefe de tercera clase Robert Marzan y el mayor Jeffrey O'Brien. (@RapidResponse47)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este sábado los cuerpos de los seis soldados estadounidenses fallecidos en Kuwait por el ataque con un dron tras prometer que mantendría “al mínimo” las muertes de las tropas nacionales en la guerra contra Irán.

El mandatario asistió a la ceremonia del traslado digno de los cuerpos en la Base Aérea de Dover, en Delaware, donde saludó ante cada uno de los ataúdes de los militares cubiertos con la bandera de Estados Unidos, las únicas víctimas estadounidenses tras una semana del comienzo de la guerra.

Trump expresó en Miami, horas antes de acudir al homenaje militar, que “es una situación muy triste saludar a las familias de los héroes que están volviendo a casa de Irán de una manera diferente a la que pensaban regresar”.

“Pero son grandiosos héroes en nuestro país y vamos a mantenerlo de esa manera. Cuando se trata de guerra, siempre hay eso (muertes), vamos a mantenerlo al mínimo”, señaló en su discurso a mandatarios latinoamericanos en la cumbre ‘Escudo de las Américas’, que abandonó antes de tiempo para asistir a la ceremonia.

Pese a los decesos, insistió en que Estados Unidos está “proporcionando un servicio, no solo a Oriente Medio, sino al mundo” porque le “hizo un favor” a la comunidad internacional al impedir que la República Islámica obtuviese armas nucleares.

Los seis soldados, todos pertenecientes a la Reserva con base en Des Moines, Iowa, murieron cuando un dron impactó un centro de operaciones en Port Shuaiba, Kuwait, un día después del inicio de la operación militar conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El traslado digno, un ritual que devuelve los restos de los militares estadounidenses caídos en combate, se considera uno de los deberes más lúgubres de cualquier comandante en jefe. Dijo que los militares caídos eran héroes que "regresaban a casa de una manera diferente a la que esperaban". Trump viajó recientemente a Dover en diciembre para honrar a dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa y a un intérprete civil estadounidense que murieron en una emboscada en el desierto sirio.
1 / 12 | Así transcurrió el traslado digno de los seis soldados estadounidenses caídos en Kuwait. El traslado digno, un ritual que devuelve los restos de los militares estadounidenses caídos en combate, se considera uno de los deberes más lúgubres de cualquier comandante en jefe. - Julia Demaree Nikhinson

La Casa Blanca indicó que Trump deseaba estar presente en la ceremonia, que no se transmitió al público, para mostrar respeto y solidaridad con las familias de los fallecidos.

El mandatario también afirmó este sábado en Miami que el Ejército de Estados Unidos ha destruido 42 buques de Irán, su marina, su fuerza aérea y sus telecomunicaciones.

La primera semana de agresiones de Estados Unidos ha resultado en más de 3,000 objetivos atacados en Irán, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) el viernes.

Según Irán, al menos 1,332 civiles iraníes han muerto en los ataques israelíes e iraníes, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos diez muertos.

