Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Más de 17,500 soldados de Estados Unidos regresan de Medio Oriente tras la escalada de tensiones con Irán

La movilización comenzó el pasado sábado, confirmó el gobierno federal

4 de marzo de 2026 - 2:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Soldados del Ejército de Estados Unidos caminando por la Avenida Constitution, en el National Mall. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Más de 17,500 estadounidenses que se encontraban en Medio Oriente han retornado a su país desde que arrancó la guerra con Irán, según informó este miércoles el Departamento de Estado, que añadió que más de la mitad de esas personas regresaron ayer.

RELACIONADAS

Desde el pasado sábado 28 de febrero, “más de 17,500 ciudadanos estadounidenses han regresado sanos y salvos a Estados Unidos desde Oriente Medio”, asegura un comunicado firmado por el vicesecretario de Estado para Asuntos Globales, Dylan Johnson, que añade que “tan solo ayer, más de 8,500 ciudadanos estadounidenses regresaron a Estados Unidos”.

“Muchos más estadounidenses han salido de Oriente Medio hacia otros países de Europa y Asia, y otros han salido sanos y salvos de Oriente Medio, pero aún se encuentran en tránsito de regreso a Estados Unidos”, prosigue el texto.

El comunicado llega después de las críticas vertidas por la gestión de las evacuaciones por parte del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con reprobaciones que han llegado también desde las filas republicanas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ya dijo el martes que algo más de 1,500 estadounidenses han solicitado ayuda para ser evacuados, y aseguró que llevará tiempo completar ese operativo por los cierres y restricciones en espacios aéreos anunciados por países de la región que acogen bases del Pentágono y que están recibiendo ataques iraníes en respuesta a la ofensiva lanzada desde el sábado por Estados Unidos e Israel.

Hoy mismo el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, aseguró que el Ejército estadounidense estaba tratando de habilitar asientos en algunos aviones de carga C-17 y otras aeronaves “para tratar de ayudar a la gente a salir”.

En el comunicado publicado hoy por el Departamento de Estado, Johnson asegura que su cartera ha “ayudado a casi 6,500 estadounidenses en el extranjero, ofreciéndoles orientación sobre seguridad y asistencia para viajes” y que van a proseguir los esfuerzos para seguir “ayudando activamente a cualquier ciudadano estadounidense en el extranjero que desee salir de Oriente Medio”.

Tags
Breaking NewsOriente MedioDepartamento de Estado de Estados UnidosEuropaAsia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: