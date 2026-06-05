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Sentenciarán a un hombre por doble asesinato en caso que involucra a una “au pair”en Virginia

Brendan Banfield habría asesinado a su esposa y a un hombre que fue atraído a la casa de la pareja como chivo expiatorio

5 de junio de 2026 - 9:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Brendan Banfield se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua. (Tom Brenner)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

FAIRFAX, Virginia - Un hombre de Virginia que tenía un romance con la au pair brasileña de la familia está programado para ser sentenciado el viernes por el asesinato de su esposa y un hombre que fue atraído a la casa de la pareja como un chivo expiatorio.

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Brendan Banfield, un exagente del IRS, afirmó que disparó a Joseph Ryan después de encontrarse con Ryan atacando a su esposa en la mañana del 24 de febrero de 2023. Pero los fiscales dijeron que Brendan Banfield y la au pair Juliana Peres Magalhães tendieron una trampa a Ryan en un plan para deshacerse de Christine Banfield, una enfermera de cuidados intensivos pediátricos.

Brendan Banfield se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua. Además del asesinato, el jurado condenó en febrero a Banfield por poner en peligro a menores, ya que la hija de 4 años de la pareja estaba en casa durante los asesinatos.

Durante el juicio de Banfield, Magalhães testificó que él le había dicho que quería casarse con ella y tener hijos con ella, pero que primero necesitaba “deshacerse” de su esposa. No quería divorciarse porque “ella tendría más dinero que él” y porque quería la custodia de la hija de la pareja, dijo Magalhães, que tenía 21 años cuando empezó a trabajar para los Banfield en 2021.

Magalhães declaró ante el jurado que ella y Brendan Banfield se habían hecho pasar por Christine Banfield en un sitio web de fetiches sexuales. Utilizaron el sitio para atraer a Ryan a la casa en Herndon, Virginia, para un encuentro sexual con un cuchillo y montaron la escena para que pareciera que habían disparado a un intruso violento.

Magalhães declaró que el día de los asesinatos esperó en un coche fuera de la casa con el hijo de los Banfield. Cuando llegó Ryan, llamó a Brendan Banfield, que estaba esperando en un McDonald’s cercano. Ambos llevaron al niño al sótano y luego fueron al dormitorio, donde se encontraron con Ryan. Brendan Banfield disparó a Ryan y luego apuñaló a Christine Banfield con el cuchillo que Ryan había traído. Cuando Magalhães vio que Ryan se movía, efectuó un segundo disparo que lo mató.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Breaking NewsAsesinatosVirginia
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