¿Vas a viajar a Medio Oriente? Estas son las recomendaciones tras los ataques contra Irán
El Departamento de Estado federal ha emitido alertas y niveles de riesgo tras la escalada en los conflictos en esa región
3 de marzo de 2026 - 12:42 PM
Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Departamento de Estado federal mantiene en constante actualización su mapa de alertas de viaje luego de emitir una advertencia de precaución mundial y exhortar a los ciudadanos estadounidenses —especialmente a quienes se encuentran en Medio Oriente— a seguir las recomendaciones de seguridad.
Si tienes previsto viajar a algún país de Medio Oriente, estos son algunos puntos importantes que debes tener en cuenta:
La agencia ha puesto a disposición de los viajeros un mapa de asesoría en el que se muestran los distintos niveles de riesgo por destino. Ese sistema se divide en cuatro niveles:
El nivel 1, identificado en azul, indica “ejercer precauciones normales”. Es el nivel más bajo de riesgo dentro del sistema de avisos de viaje. En esta categoría figuran, por ejemplo, países como Canadá y El Salvador.
El nivel 2, identificado en amarillo, indica “ejercer mayor precaución” ante riesgos elevados de seguridad. En esta categoría se encuentran países como China, Alemania, Francia y España.
El nivel 3, identificado en anaranjado, recomienda “reconsiderar el viaje”. En esta categoría aparecen destinos como Nicaragua, Guatemala y Nigeria.
El nivel 4, identificado en rojo, recomienda “no viajar”. Es la advertencia más alta del Departamento de Estado y aplica a destinos como Irán, Irak, Emiratos Árabes y Siria.
The @POTUS Trump Administration has no higher priority than the safety and security of Americans everywhere. Here is a brief summary of our latest security guidance for Americans in the Middle East as of March 1, 4pm EST. To get the latest updates visit https://t.co/jwJVtMn7gW,… pic.twitter.com/xtsQehtZD1— Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026
Aunque este mapa está disponible de manera independiente en las plataformas de la agencia, tras el bombardeo del sábado contra Irán, la entidad actualizó el nivel de alerta de más de una decena de países.
Por otro lado, a través de sus plataformas, exhortaron a los ciudadanos estadounidenses en Medio Oriente a inscribirse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP),donde pueden recibir alertas y mensajes de seguridad de la embajada o consulado más cercano y así facilitar su localización en caso de emergencia.
Asimismo, la agencia recomendó seguir el canal de WhatsApp llamado “U.S. Department of State Security Updates for U.S. Citizens” y recordó que quienes necesiten asistencia consular pueden comunicarse con sus líneas de emergencia para estadounidenses en el extranjero.
