¿Vas a viajar a Medio Oriente? Estas son las recomendaciones tras los ataques contra Irán

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Departamento de Estado federal mantiene en constante actualización su mapa de alertas de viaje luego de emitir una advertencia de precaución mundial y exhortar a los ciudadanos estadounidenses —especialmente a quienes se encuentran en Medio Oriente— a seguir las recomendaciones de seguridad.

Si tienes previsto viajar a algún país de Medio Oriente, estos son algunos puntos importantes que debes tener en cuenta:

La agencia ha puesto a disposición de los viajeros un mapa de asesoría en el que se muestran los distintos niveles de riesgo por destino. Ese sistema se divide en cuatro niveles:

El nivel 1, identificado en azul, indica “ejercer precauciones normales”. Es el nivel más bajo de riesgo dentro del sistema de avisos de viaje. En esta categoría figuran, por ejemplo, países como Canadá y El Salvador.

Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos. Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026.

El nivel 2, identificado en amarillo, indica “ejercer mayor precaución” ante riesgos elevados de seguridad. En esta categoría se encuentran países como China, Alemania, Francia y España.

El nivel 3, identificado en anaranjado, recomienda “reconsiderar el viaje”. En esta categoría aparecen destinos como Nicaragua, Guatemala y Nigeria.

El nivel 4, identificado en rojo, recomienda “no viajar”. Es la advertencia más alta del Departamento de Estado y aplica a destinos como Irán, Irak, Emiratos Árabes y Siria.

Aunque este mapa está disponible de manera independiente en las plataformas de la agencia, tras el bombardeo del sábado contra Irán, la entidad actualizó el nivel de alerta de más de una decena de países.

Por otro lado, a través de sus plataformas, exhortaron a los ciudadanos estadounidenses en Medio Oriente a inscribirse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP),donde pueden recibir alertas y mensajes de seguridad de la embajada o consulado más cercano y así facilitar su localización en caso de emergencia.