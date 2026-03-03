Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Vas a viajar a Medio Oriente? Estas son las recomendaciones tras los ataques contra Irán

El Departamento de Estado federal ha emitido alertas y niveles de riesgo tras la escalada en los conflictos en esa región

3 de marzo de 2026 - 12:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una pantalla en la terminal de llegadas del Aeropuerto Internacional Henri Coanda muestra vuelos cancelados procedentes de países de Oriente Medio, en Otopeni, Rumanía, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Photo/Vadim Ghirda) (Vadim Ghirda)
Por Milyarielix Dávila Vélez
Estudiante practicantemilyarielix.davila@gfrmedia.com

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el Departamento de Estado federal mantiene en constante actualización su mapa de alertas de viaje luego de emitir una advertencia de precaución mundial y exhortar a los ciudadanos estadounidenses —especialmente a quienes se encuentran en Medio Oriente— a seguir las recomendaciones de seguridad.

RELACIONADAS

Si tienes previsto viajar a algún país de Medio Oriente, estos son algunos puntos importantes que debes tener en cuenta:

La agencia ha puesto a disposición de los viajeros un mapa de asesoría en el que se muestran los distintos niveles de riesgo por destino. Ese sistema se divide en cuatro niveles:

El nivel 1, identificado en azul, indica “ejercer precauciones normales”. Es el nivel más bajo de riesgo dentro del sistema de avisos de viaje. En esta categoría figuran, por ejemplo, países como Canadá y El Salvador.

Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa)Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan una carretera dañada tras el impacto de un misil lanzado desde Irán en Jerusalén, el domingo 1 de marzo de 2026.(AP Photo/Mahmoud Illean)Leah Guttmann sostiene a su hijo, Teddy, mientras otras personas se refugian en un aparcamiento subterráneo mientras las sirenas antiaéreas advierten de la llegada de misiles lanzados por Irán hacia Tel Aviv, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
1 / 12 | Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos. Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) - Leo Correa

El nivel 2, identificado en amarillo, indica “ejercer mayor precaución” ante riesgos elevados de seguridad. En esta categoría se encuentran países como China, Alemania, Francia y España.

El nivel 3, identificado en anaranjado, recomienda “reconsiderar el viaje”. En esta categoría aparecen destinos como Nicaragua, Guatemala y Nigeria.

El nivel 4, identificado en rojo, recomienda “no viajar”. Es la advertencia más alta del Departamento de Estado y aplica a destinos como Irán, Irak, Emiratos Árabes y Siria.

Aunque este mapa está disponible de manera independiente en las plataformas de la agencia, tras el bombardeo del sábado contra Irán, la entidad actualizó el nivel de alerta de más de una decena de países.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Por otro lado, a través de sus plataformas, exhortaron a los ciudadanos estadounidenses en Medio Oriente a inscribirse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP),donde pueden recibir alertas y mensajes de seguridad de la embajada o consulado más cercano y así facilitar su localización en caso de emergencia.

Asimismo, la agencia recomendó seguir el canal de WhatsApp llamado “U.S. Department of State Security Updates for U.S. Citizens” y recordó que quienes necesiten asistencia consular pueden comunicarse con sus líneas de emergencia para estadounidenses en el extranjero.

Tags
Estados UnidosDepartamento de Estado de Estados UnidosIránBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Milyarielix Dávila Vélez
Milyarielix Dávila VélezArrow Icon
Milyarielix Dávila Vélez realiza su práctica supervisada en Periodismo en GFR Media, donde trabajará de febrero a mayo de 2026 de manera rotativa en distintas secciones del periódico El Nuevo Día. Actualmente...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: