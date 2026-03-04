El Ejército de Estados Unidos revela los nombres de los cuatro soldados que murieron en Kuwait

Iowa - La sargento de primera clase Nicole Amor estaba a pocos días de regresar a casa con su marido y sus dos hijos cuando un ataque con un avión no tripulado contra un centro de mando en Kuwait acabó con su vida y la de otros cinco miembros del servicio estadounidense.

“Ya casi estaba en casa”, dijo el martes su marido, Joey Amor, desde su casa en White Bear Lake, Minnesota. “Uno no va a Kuwait pensando que va a pasar algo, y que ella sea una de las primeras... duele”.

Amor fue uno de los cuatro soldados estadounidenses muertos en la guerra de Irán el domingo e identificados el martes por el Pentágono; dos soldados aún no han sido identificados públicamente. Los miembros de la Reserva del Ejército trabajaban en logística y mantenían a las tropas abastecidas de alimentos y equipos.

Murieron justo un día después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su campaña militar contra Irán. Irán respondió lanzando misiles y aviones no tripulados contra Israel y varios Estados árabes del Golfo que albergan fuerzas armadas estadounidenses.

Entre los fallecidos también se encontraban el capitán Cody Khork, de 35 años y natural de Winter Haven (Florida); el sargento de primera clase Noah Tietjens, de 42 años y natural de Bellevue (Nebraska); y el sargento Declan Coady, de 20 años y natural de West Des Moines (Iowa), que fue ascendido a título póstumo a especialista. No se dio a conocer ningún otro nombre.

“Todos estos hombres y mujeres se presentaron valientemente voluntarios para defender a nuestro país, y su sacrificio nunca será olvidado”, declaró el Secretario del Ejército, Daniel Driscoll.

Todos estaban asignados al 103º Mando de Sostenimiento, que proporciona alimentos, combustible, agua y municiones, equipos de transporte y suministros.

“Tristemente, es probable que haya más, antes de que termine. Así son las cosas”, dijo el presidente Donald Trump sobre las muertes.

Uno de los más jóvenes de su clase

Coady acababa de comunicar a su padre la semana pasada que le habían recomendado para un ascenso de especialista a sargento, rango que recibió a título póstumo.

Era uno de los más jóvenes de su clase, pero parecía impresionar a sus instructores, dijo el martes su padre, Andrew Coady.

“Era muy bueno en lo que hacía”, dijo.

Coady se formó como especialista en tecnologías de la información en la Reserva del Ejército y estudiaba ciberseguridad en la Universidad Drake de Des Moines. Mientras estaba en Kuwait recibía clases en línea y quería convertirse en oficial.

“Todavía no creo del todo que sea real”, dijo su hermana Keira Coady. “Solo recuerdo todas nuestras conversaciones sobre lo que iba a hacer cuando volviera”.

Una madre de dos hijos a la que le encantaba la jardinería

Amor, de 39 años, era una ávida jardinera que disfrutaba haciendo salsa con los pimientos y tomates de su huerto con su hijo, estudiante de último curso de secundaria. También le gustaba patinar y montar en bicicleta con su hija de cuarto curso.

Una semana antes del ataque con drones, Amor fue trasladado fuera de la base a un edificio tipo contenedor de transporte que no tenía defensas, dijo Joey Amor.

“Se dispersaban porque temían que la base en la que estaban fuera atacada y pensaban que era más seguro en grupos más pequeños en lugares separados”, dijo.

Habló con ella por última vez unas dos horas antes de que la mataran. Dijo que trabajaba turnos largos y que habían estado hablando de que se había tropezado y caído la noche anterior.

“Ella nunca respondió por la mañana”, dijo.

Una llamada a servir a su país

Khork era muy patriota y desde muy joven se sintió atraído por servir a Estados Unidos, según declaró su familia en un comunicado el martes.

Se alistó en la Reserva del Ejército y se incorporó al programa ROTC del Florida Southern College.

“Ese compromiso ayudó a dar forma al curso de su vida y reflejó el profundo sentido del deber que siempre estuvo en el núcleo de su persona”, dijeron su madre, Donna Burhans, su padre, James Khork, y su madrastra, Stacey Khork, en un comunicado.

A Khork también le gustaba la historia y era licenciado en Ciencias Políticas.

Su familia lo describió como “el alma de la fiesta, conocido por su espíritu contagioso, su corazón generoso y su profunda preocupación por quienes sirvieron a su lado y por todos los que tuvieron la bendición de conocerle”.

Uno de los amigos de Khork, Abbas Jaffer, publicó en Facebook el lunes que había perdido a la mejor persona que había conocido.

“Mi mejor amigo, padrino y hermano dio su vida defendiendo a nuestro país en el extranjero”, declaró Jaffer. Khork y Jaffer eran amigos desde hacía más de 16 años.

Un padre y marido cariñoso

Tietjens vivía con su familia en el parque de casas móviles Washington Terrace, en Bellevue, Nebraska, suburbio de Omaha. Estaba casado y tenía un hijo, según una página de Facebook.

Tietjens obtuvo el cinturón negro en Combativas Filipinas y Taekwondo y fue “un instructor que dedicó su tiempo, disciplina y liderazgo a los demás”, dijo la Alianza Filipina de Artes Marciales en un post de Facebook.

Sobre el tapete y como soldado, “portaba los mismos valores: honor, disciplina, servicio y compromiso con los demás”, afirmó la organización.

El Gobernador de Nebraska, Pillen, rindió homenaje a la familia el martes.

“Noah dio un paso al frente para servir y defender al pueblo estadounidense de enemigos extranjeros en todo el mundo, un sacrificio que nunca debemos olvidar”, escribió.