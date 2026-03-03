Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos cierra sus misiones en Kuwait y Arabia Saudí tras escalada de ataques iraníes

De momento, se cancelaron todas las citas rutinarias y de emergencia de servicios para ciudadanos estadounidenses

3 de marzo de 2026 - 11:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Allison Robbert)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - Estados Unidos anunció este martes el cierre de sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí, esta última de manera temporal, en medio de la ola de ataques iraníes como represalia por la operación a gran escala lanzada por Washington en conjunto con Israel.

RELACIONADAS

“La misión de Estados Unidos en Arabia Saudí permanecerá cerrada el martes 3 de marzo. Se cancelaron todas las citas rutinarias y de emergencia de Servicios para ciudadanos estadounidenses”, publicó en X la delegación de Washington en Riad.

El aviso recomendó a los estadounidenses en esa nación que permanezcan confinados en sus hogares.

“Evite la embajada hasta nuevo aviso debido a un ataque a las instalaciones. Seguimos limitando los viajes no esenciales a las instalaciones militares de la región”, añade el mensaje.

Este anuncio llega después de que esa embajada fuera alcanzada este lunes por dos drones, que provocaron un “pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio”, sin reportes de víctimas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que “pronto” se sabrá su respuesta a este ataque.

Mientras, la misión en Kuwait informó hoy en X que permanecerá cerrada indefinidamente “debido a las tensiones continuas en la región”.

La embajada estadounidense en el rico país petrolero había advertido ya este lunes de que existía una “amenaza continua” de ataques con misiles y drones contra esa nación y pidió que no se visite la legación.

El Departamento de Estado ordenó el domingo la salida de Kuwait del personal no imprescindible de su misión y sus países; y el lunes pidió a los ciudadanos estadounidenses que abandonaran inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio, incluidos Kuwait y Arabia Saudí, debido a “graves riesgos” para su seguridad.

Estados Unidos inició el sábado, en coordinación con Israel, una operación militar contra la República Islámica que causó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y otros cientos de personas. Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde el inicio del operativo.

Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosArabia SaudíIránIsrael
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: