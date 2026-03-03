Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos ordena al personal diplomático no esencial y sus familias salir de seis países en Oriente Medio

Tras el conflicto que se intensificó la madrugada del sábado luego de los ataques contra Irán

3 de marzo de 2026 - 9:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sello del Departamento de Estado federal. (Alex Brandon)
Por AFP
Agencia de noticias

Washington, Estados Unidos - El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes que ordenó al personal diplomático no esencial y sus familias abandonar seis países de Oriente Medio, en medio del avance de la guerra en la región.

RELACIONADAS

La guerra en Oriente Medio comenzó el sábado, cuando ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, lo que motivó un contrataque de Teherán contra bases estadounidenses en países vecinos y contra Israel.

El Departamento de Estado informó que actualizó las advertencias de viaje para Baréin, Irak, Jordania, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes Unidos “para reflejar la orden de salida del personal no esencial del gobierno de Estados Unidos y los familiares del personal”.

Las advertencias para cinco de estos países citan una “amenaza continua de ataques con drones y misiles desde Irán”, mientras que el aviso para Irak hace referencia a “preocupaciones de seguridad”.

Los Guardianes de la Revolución de Irán atacaron una base aérea estadounidense en Baréin, afirmó la fuerza de élite de la república islámica en un comunicado difundido el martes por la agencia oficial de noticias IRNA.

Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa)Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan una carretera dañada tras el impacto de un misil lanzado desde Irán en Jerusalén, el domingo 1 de marzo de 2026.(AP Photo/Mahmoud Illean)Leah Guttmann sostiene a su hijo, Teddy, mientras otras personas se refugian en un aparcamiento subterráneo mientras las sirenas antiaéreas advierten de la llegada de misiles lanzados por Irán hacia Tel Aviv, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
1 / 12 | Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos. Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) - Leo Correa

En la capital de Irak, Bagdad, cientos de manifestantes intentaron irrumpir el domingo en la Zona Verde, región fortificada donde se encuentra la embajada de Estados Unidos.

La embajada de Washington en Amán, capital de Jordania, informó el lunes de que había evacuado temporalmente a su personal debido a una amenaza no especificada.

La sede diplomática estadounidense en Kuwait anunció el martes que cerraría de forma indefinida, un día después de que un corresponsal de la AFP viera humo saliendo de la embajada tras ataques iraníes contra el país.

Periodistas de la AFP en Catar oyeron explosiones el martes, mientras que en Emiratos Árabes Unidos la caída de restos de un dron interceptado provocó un incendio en una zona de almacenamiento de petróleo.

Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania.Un manifestante sostiene un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta en Bagdad, Irak.Manifestantes también marcharon en apoyo del cambio de régimen en Irán durante una manifestación en Richmond Hill, Ontario.
1 / 13 | Reacción mundial a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania. - Markus Schreiber

El Departamento de Estado había instado anteriormente a los estadounidenses a abandonar todo Oriente Medio, desde Egipto hacia el este, por motivos de seguridad.

