Alabama y Tennessee trazan nuevos distritos electorales tras sentencia del Tribunal Supremo

MONTGOMERY, Alabama - Los gobernadores republicanos de Alabama y Tennessee han convocado a los legisladores a sesiones extraordinarias esta semana para buscar nuevos distritos electorales después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. debilitara una disposición clave de la Ley del Derecho al Voto.

La gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, ha convocado a los legisladores a Montgomery a partir del lunes para aprobar planes de contingencia para unas elecciones primarias especiales con la esperanza de que el Tribunal Supremo permita al estado cambiar los mapas del Congreso antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Es una medida que los líderes legislativos republicanos dijeron que “daría a nuestro estado una oportunidad de luchar para enviar siete miembros republicanos al Congreso”. La delegación de siete miembros cuenta actualmente con dos demócratas.

En Tennessee, el gobernador republicano Bill Lee también anunció una sesión especial a partir del martes para que la Asamblea Legislativa, controlada por el Partido Republicano, disuelva el único distrito demócrata de la Cámara de Representantes del estado, centrado en la ciudad de Memphis, de mayoría negra.

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La decisión del Tribunal Supremo de anular un distrito congresional de mayoría negra en Luisiana dice que el trazado del mapa del distrito se basó demasiado en la raza. La sentencia empezó a resonar en los parlamentos de todo el sur, mientras los republicanos contemplaban la posibilidad de establecer nuevas líneas para las elecciones de mitad de mandato de 2026, o al menos para las de 2028.

El presidente Donald Trump alentó la última ronda de redistribución de distritos en un post en las redes sociales el domingo, diciendo que su partido podría ganar 20 escaños en la Cámara.

“Debemos exigir que las Legislaturas Estatales hagan lo que el Tribunal Supremo dice que debe hacerse”, dijo Trump. “Eso es más importante que la conveniencia administrativa”.

Florida aprobó nuevos distritos el día del fallo del Tribunal Supremo, y Luisiana se apresuró a posponer sus primarias al Congreso del 16 de mayo, lo que provocó demandas de demócratas y grupos de derechos civiles. Los dirigentes republicanos del estado empezaron a planificar un nuevo trazado que podría eliminar uno o los dos distritos del Congreso representados ahora por un legislador negro. El gobernador de Carolina del Sur sugirió que su estado también podría reconsiderar su mapa del Congreso.

El senador Raphael Warnock, demócrata de Georgia, describió la decisión del tribunal y la lucha por la redistribución de distritos como un intento de hacer retroceder el Movimiento por los Derechos Civiles.

Dijeron: “Vamos a permitir que los políticos partidistas os manipulen, para que incluso cuando os presentéis, vuestra voz no tenga tanto impacto porque jugaremos con las líneas”, dijo el domingo desde el púlpito de la Iglesia Bautista Ebenezer, donde Martin Luther King Jr. fue pastor. “No es un método nuevo. Es un método antiguo. Es un método Jim Crow”.

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El fallo del Tribunal Supremo impulsó una ya intensa batalla nacional de redistribución de distritos al proporcionar a los funcionarios republicanos de algunos estados posibles nuevos motivos para redibujar los distritos electorales.

Los jueces federales ordenaron previamente a Alabama que utilizara un mapa seleccionado por el tribunal con un segundo distrito con un número considerable de votantes negros. Los jueces también ordenaron a Alabama que utilizara el nuevo mapa hasta después del censo de 2030. Alabama ha recurrido esa decisión y espera que el tribunal, a la luz de la sentencia de Luisiana, permita a Alabama volver al mapa de 2023 elaborado por los legisladores estatales.

“Como sigo diciendo, Alabama conoce mejor que nadie nuestro estado, nuestra gente y nuestros distritos”, dijo Ivey.

La medida de Tennessee se produce tras una campaña de presión de Trump y otros republicanos para reconfigurar el 9º distrito electoral del estado. Los republicanos siempre se han visto frenados por la Ley del Derecho al Voto en su deseo de repartir a los votantes demócratas del distrito por distritos conservadores vecinos y hacerlo ganable, pero puede que la ley ya no sea un impedimento.

“Se lo debemos a los habitantes de Tennessee para garantizar que nuestros distritos del Congreso reflejen con precisión la voluntad de los votantes de Tennessee”, dijo Lee el viernes. El movimiento fue alentado por Trump, quien escribió en las redes sociales el jueves que Lee había prometido trabajar duro para dar a los republicanos un escaño extra.

El periodo de calificación de candidatos en Tennessee terminó en marzo, y las elecciones primarias están previstas para el 6 de agosto. Los demócratas señalaron que en 2022 el Tribunal Supremo del estado frenó la redistribución adicional de distritos porque estaba demasiado cerca de unas elecciones. Argumentaron que el tribunal es su mejor esperanza esta vez también.

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“No podemos seguir haciendo cosas como ésta y seguir llamándonos democracia”, declaró el senador estatal demócrata Ramesh Akbari en una rueda de prensa ante el Museo de los Derechos Civiles de Memphis.

Los demócratas de Alabama también criticaron duramente la decisión de intentar cambiar los mapas antes de las inminentes elecciones.

“Esta sesión especial es una flagrante toma de poder por parte del liderazgo republicano en Montgomery para eliminar los escaños ocupados por demócratas negros”, dijo el ex senador Doug Jones, candidato demócrata a gobernador de Alabama.

Luisiana ha suspendido las primarias al Congreso del 16 de mayo para dar tiempo a los legisladores a aprobar los nuevos distritos de la Cámara de Representantes, aunque esta medida está siendo impugnada ante los tribunales.

Trump instó a los republicanos de Texas el año pasado a redibujar los distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para dar ventaja al partido. Los demócratas de California respondieron haciendo lo mismo, y luego otros estados se unieron a la batalla. Legisladores, comisiones o tribunales han aprobado nuevos distritos de la Cámara de Representantes en ocho estados.

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