Beneficiaría a Puerto Rico: Donald Trump aprueba dispensa temporal de 60 días en las normas de cabotaje
La Casa Blanca busca reducir los costos del transporte de petróleo y otros productos
18 de marzo de 2026 - 10:32 AM
18 de marzo de 2026 - 10:32 AM
Washington D.C. - El presidente Donald Trump aprobó, este miércoles, una dispensa temporal de 60 días en las normas federales de cabotaje, que busca reducir los costos del transporte de petróleo, gas natural y otros productos en medio de la guerra con Irán.
La determinación de Trump, que se esperaba desde la semana pasada y fue adelantada por el servicio de noticias Bloomberg, permitirá a barcos de matrícula y bandera extranjera transportar productos entre puertos estadounidenses durante los próximos dos meses.
En momentos en que los precios de la gasolina se han disparado a casi un dólar en algunas áreas, la decisión de Trump persigue facilitar el transporte de productos energéticos.
“En aras de la defensa nacional, la Casa Blanca está considerando la posibilidad de suspender temporalmente la aplicación de la ley Jones para garantizar que los productos energéticos vitales y los insumos agrícolas de primera necesidad fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses”, dijo la semana pasada Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca.
La ley Jones de 1920 –eje de continuo debate sobre Puerto Rico– exige el uso de barcos de matrícula, propiedad, bandera y tripulación (75%) estadounidenses entre puertos de los estados y territorios de Estados Unidos, con excepción de las Islas Vírgenes, Samoa y las Islas Marianas del Norte.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: