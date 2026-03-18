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Beneficiaría a Puerto Rico: Donald Trump aprueba dispensa temporal de 60 días en las normas de cabotaje

La Casa Blanca busca reducir los costos del transporte de petróleo y otros productos

18 de marzo de 2026 - 10:32 AM

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La dispensa en las normas de cabotaje se extenderá por dos meses. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El presidente Donald Trump aprobó, este miércoles, una dispensa temporal de 60 días en las normas federales de cabotaje, que busca reducir los costos del transporte de petróleo, gas natural y otros productos en medio de la guerra con Irán.

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La determinación de Trump, que se esperaba desde la semana pasada y fue adelantada por el servicio de noticias Bloomberg, permitirá a barcos de matrícula y bandera extranjera transportar productos entre puertos estadounidenses durante los próximos dos meses.

En momentos en que los precios de la gasolina se han disparado a casi un dólar en algunas áreas, la decisión de Trump persigue facilitar el transporte de productos energéticos.

Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)Un miembro del brazo armado del grupo de oposición kurdo-iraní Organización de Lucha del Kurdistán Iraní, conocido como Khabat, frente a una pared agujereada por la metralla que supuestamente fue dañada en un ataque de las milicias apoyadas por Irán en Irak la semana pasada en una base militar en las afueras de Irbil, Irak, lunes 16 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa)Soldados israelíes operan junto a su unidad de artillería móvil en la frontera con Líbano, en el norte de Israel, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Photo/Ariel Schalit)
1 / 9 | La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes. Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi

“En aras de la defensa nacional, la Casa Blanca está considerando la posibilidad de suspender temporalmente la aplicación de la ley Jones para garantizar que los productos energéticos vitales y los insumos agrícolas de primera necesidad fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses”, dijo la semana pasada Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

La ley Jones de 1920 –eje de continuo debate sobre Puerto Rico– exige el uso de barcos de matrícula, propiedad, bandera y tripulación (75%) estadounidenses entre puertos de los estados y territorios de Estados Unidos, con excepción de las Islas Vírgenes, Samoa y las Islas Marianas del Norte.

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Puerto RicoLeyes de cabotajeDonald TrumpLey Jones
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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