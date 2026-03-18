Beneficiaría a Puerto Rico: Donald Trump aprueba dispensa temporal de 60 días en las normas de cabotaje

Washington D.C. - El presidente Donald Trump aprobó, este miércoles, una dispensa temporal de 60 días en las normas federales de cabotaje, que busca reducir los costos del transporte de petróleo, gas natural y otros productos en medio de la guerra con Irán.

La determinación de Trump, que se esperaba desde la semana pasada y fue adelantada por el servicio de noticias Bloomberg, permitirá a barcos de matrícula y bandera extranjera transportar productos entre puertos estadounidenses durante los próximos dos meses.

En momentos en que los precios de la gasolina se han disparado a casi un dólar en algunas áreas, la decisión de Trump persigue facilitar el transporte de productos energéticos.

1 / 9 | La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes. Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 9 La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

“En aras de la defensa nacional, la Casa Blanca está considerando la posibilidad de suspender temporalmente la aplicación de la ley Jones para garantizar que los productos energéticos vitales y los insumos agrícolas de primera necesidad fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses”, dijo la semana pasada Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

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