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Monitoreo diario: La Plata pierde 11 centímetros y se acerca al nivel de ajustes operacionales

En total, 14 de los 19 embalses monitoreados por la AAA registraron descensos en sus niveles

27 de agosto de 2026 - 8:44 AM

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Varios embalses en Puerto Rico continúan descendiendo. (Dennis Rivera Bello)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El embalse La Plata, en Toa Alta, registró este jueves una nueva reducción de 11 centímetros en su nivel, manteniendo la tendencia descendente que ha experimentado en los últimos días, de acuerdo con la actualización más reciente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Al momento, el cuerpo de agua se encuentra en 45.04 metros, todavía bajo el nivel de “observación”, pero cada vez más cerca del umbral de 44.90 metros, punto en el que pasaría a “ajustes operacionales”.

En términos generales, 14 de los 19 embalses monitoreados por la AAA registraron descensos en sus niveles, mientras que tres experimentaron aumentos y dos permanecieron sin cambios.

Actualmente, un embalse, Loco, en Yauco, se encuentra en nivel de desborde. Otros 12 permanecen en nivel de seguridad: Toa Vaca (Villalba), Carite (Guayama), Patillas (Patillas), Guineo (Orocovis), Matrullas (Orocovis), Garzas (Adjuntas), Guayo (Lares) y Caonillas (Utuado).

Por su parte, La Plata (Toa Alta), Río Blanco (Naguabo), Fajardo (Fajardo) y Guayabal (Juana Díaz) se encuentran en nivel de observación. Mientras, Carraízo (Trujillo Alto) y Cidra (Cidra) permanecen en nivel de ajustes, de acuerdo con la clasificación de la AAA.

La última actualización de la AAA sobre los embalses en Puerto Rico.
La última actualización de la AAA sobre los embalses en Puerto Rico. (Suministrada)

En detalle: así están los embalses

A modo de resumen, Carraízo, en Trujillo Alto, que mantiene a miles de abonados bajo un plan de racionamiento, perdió cuatro centímetros y se ubicó en 37.26 metros.

El embalse permanece bajo “ajustes operacionales” y se encuentra a 26 centímetros del nivel de “control”, que comienza en los 37 metros.

Cidra, que también se encuentra bajo “ajustes operacionales”, perdió un centímetro y se situó en 400.07 metros.

Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. El embalse Cidra perdió dos centímetros desde el lunes y se ubicó en 400.10 metros.El embalse de Cidra abastece de agua potable al municipio y también a sectores de Aguas Buenas, Caguas y Cayey.
1 / 10 | Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

Otros tres embalses permanecen en nivel de “observación”. Río Blanco perdió siete centímetros y bajó a 24.49 metros, mientras Fajardo también disminuyó once centímetros, hasta 46.49 metros. Guayabal, entretanto, perdió dos centímetros más y se ubicó en 102.44 metros.

En tanto, el embalse Loco se encuentra en el nivel de “desborde”, pero descendió dos centímetros, por lo que se ubicó en los 70.13 metros.

Entre los embalses que permanecen en “seguridad”, Toa Vaca perdió dos centímetros y se ubicó en 147.18 metros; Carite bajó dos, hasta 541.73 metros; y Patillas disminuyó dos centímetros, hasta 63.39 metros.

Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.El embalse entró en nivel de ajustes operacionales debido a la poca lluvia que ha caído en la zona prácticamente desde el inicio del 2026.Así lucen los embalses el viernes.
1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo

Mientras, Guineo se quedó igual y se mantiene en los 901.44 metros, al igual que Matrullas que también se mantuvo en 733.13 tras no sufrir cambios. Por su parte, Garzas aumentó un centímetro, hasta 736.07 metros; Guayo aumentó cuatro, hasta 442.45 metros; y Lucchetti registró una caída de 10 centímetros, hasta 171.17 metros.

Asimismo, Caonillas aumentó dos centímetros, hasta 251.27 metros; Dos Bocas bajó 10 centímetros y alcanzó 88.63 metros; Guajataca también descendió dos centímetros y se situó en 195.93 metros; y Cerrillos perdió cuatro centímetros, hasta 167.41 metros.

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Breaking NewsEmbalsesTiempoMeteorologíaTiempo en Puerto RicoEmbalse CarraízoEmbalse La PlataAAA
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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