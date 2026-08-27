Monitoreo diario: La Plata pierde 11 centímetros y se acerca al nivel de ajustes operacionales
En total, 14 de los 19 embalses monitoreados por la AAA registraron descensos en sus niveles
27 de agosto de 2026 - 8:44 AM
27 de agosto de 2026 - 8:44 AM
El embalse La Plata, en Toa Alta, registró este jueves una nueva reducción de 11 centímetros en su nivel, manteniendo la tendencia descendente que ha experimentado en los últimos días, de acuerdo con la actualización más reciente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Al momento, el cuerpo de agua se encuentra en 45.04 metros, todavía bajo el nivel de “observación”, pero cada vez más cerca del umbral de 44.90 metros, punto en el que pasaría a “ajustes operacionales”.
En términos generales, 14 de los 19 embalses monitoreados por la AAA registraron descensos en sus niveles, mientras que tres experimentaron aumentos y dos permanecieron sin cambios.
Actualmente, un embalse, Loco, en Yauco, se encuentra en nivel de desborde. Otros 12 permanecen en nivel de seguridad: Toa Vaca (Villalba), Carite (Guayama), Patillas (Patillas), Guineo (Orocovis), Matrullas (Orocovis), Garzas (Adjuntas), Guayo (Lares) y Caonillas (Utuado).
Por su parte, La Plata (Toa Alta), Río Blanco (Naguabo), Fajardo (Fajardo) y Guayabal (Juana Díaz) se encuentran en nivel de observación. Mientras, Carraízo (Trujillo Alto) y Cidra (Cidra) permanecen en nivel de ajustes, de acuerdo con la clasificación de la AAA.
A modo de resumen, Carraízo, en Trujillo Alto, que mantiene a miles de abonados bajo un plan de racionamiento, perdió cuatro centímetros y se ubicó en 37.26 metros.
El embalse permanece bajo “ajustes operacionales” y se encuentra a 26 centímetros del nivel de “control”, que comienza en los 37 metros.
Cidra, que también se encuentra bajo “ajustes operacionales”, perdió un centímetro y se situó en 400.07 metros.
Otros tres embalses permanecen en nivel de “observación”. Río Blanco perdió siete centímetros y bajó a 24.49 metros, mientras Fajardo también disminuyó once centímetros, hasta 46.49 metros. Guayabal, entretanto, perdió dos centímetros más y se ubicó en 102.44 metros.
En tanto, el embalse Loco se encuentra en el nivel de “desborde”, pero descendió dos centímetros, por lo que se ubicó en los 70.13 metros.
Entre los embalses que permanecen en “seguridad”, Toa Vaca perdió dos centímetros y se ubicó en 147.18 metros; Carite bajó dos, hasta 541.73 metros; y Patillas disminuyó dos centímetros, hasta 63.39 metros.
Mientras, Guineo se quedó igual y se mantiene en los 901.44 metros, al igual que Matrullas que también se mantuvo en 733.13 tras no sufrir cambios. Por su parte, Garzas aumentó un centímetro, hasta 736.07 metros; Guayo aumentó cuatro, hasta 442.45 metros; y Lucchetti registró una caída de 10 centímetros, hasta 171.17 metros.
Asimismo, Caonillas aumentó dos centímetros, hasta 251.27 metros; Dos Bocas bajó 10 centímetros y alcanzó 88.63 metros; Guajataca también descendió dos centímetros y se situó en 195.93 metros; y Cerrillos perdió cuatro centímetros, hasta 167.41 metros.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: