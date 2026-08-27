Reabren tramo de expreso PR-52 de San Juan hacia Caguas que fue cerrado por camión volcado

Un tramo del expreso PR-52 de San Juan hacia Caguas fue reabierto al tránsito en la mañana de este jueves, poco más de tres horas después que fuera cerrado al tránsito luego que un camión se volcara en la madrugada.

La Policía informó que el incidente se reportó a eso de las 5:40 a.m., en el kilómetro 11.9. A las 8:55 a.m., la Uniformada anunció que se atendió el accidente y los carriles fueron reabiertos.

Temprano en la mañana, se detalló que el accidente “involucra un camión de recogido de basura”. No se reportaron personas heridas de gravedad.

“Como consecuencia del accidente, la vía permanece cerrada en dicha dirección, lo que ha provocado congestión vehicular en el área”, explicó el informe policiaco, en su informe inicial.