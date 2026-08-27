Reabren tramo de expreso PR-52 de San Juan hacia Caguas que fue cerrado por camión volcado
No se reportaron personas heridas de gravedad
27 de agosto de 2026 - 6:21 AM
Actualizado el 27 de agosto de 2026 - 9:04 AM
27 de agosto de 2026 - 6:21 AM
Actualizado el 27 de agosto de 2026 - 9:04 AM
Un tramo del expreso PR-52 de San Juan hacia Caguas fue reabierto al tránsito en la mañana de este jueves, poco más de tres horas después que fuera cerrado al tránsito luego que un camión se volcara en la madrugada.
La Policía informó que el incidente se reportó a eso de las 5:40 a.m., en el kilómetro 11.9. A las 8:55 a.m., la Uniformada anunció que se atendió el accidente y los carriles fueron reabiertos.
Temprano en la mañana, se detalló que el accidente “involucra un camión de recogido de basura”. No se reportaron personas heridas de gravedad.
“Como consecuencia del accidente, la vía permanece cerrada en dicha dirección, lo que ha provocado congestión vehicular en el área”, explicó el informe policiaco, en su informe inicial.
“Se recomienda a los conductores que transitan por la zona tomar rutas alternas como la carretera y ejercer precaución mientras las autoridades atienden la situación”, acotó.
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