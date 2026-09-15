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Causa para arresto contra hombre imputado por asesinato en Vega Alta

La víctima de 25 años murió en un hospital luego de recibir un disparo por la espalda

15 de septiembre de 2026 - 7:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Chayanne Samo Rivera fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La jueza Imarie Cintrón, del Tribunal de Bayamón, encontró el martes causa para arresto contra Chayanne Samo Rivera, imputado por el asesinato en primer grado de José Rivera Quintero, ocurrido en Vega Alta en abril de este año.

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Según se desprende de la investigación de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, Samo Rivera, de 31 años y residente de Vega Alta, sacó un arma de fuego y le disparó por la espalda a Rivera Quintero, de 25 años, luego de que este sostuviera una pelea con otro hombre en la barriada Bajuras, sector Machuchal del mencionado municipio.

La Policía indicó que Samo Rivera conocía a ambos involucrados en la disputa.

Tras el incidente, Rivera Quintero fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde posteriormente falleció a consecuencia de la herida de bala.

La Fiscalía formuló cargos contra Samo Rivera por asesinato en primer grado, riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, intimidación a testigos, portación, transportación o uso de armas de fuego o partes de armas sin licencia, y disparar o apuntar un arma de fuego.

La jueza Cintrón encontró causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza global de $655,000, que el imputado no prestó. Por ello, fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.

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Tribunal de BayamónAsesinatosBreaking NewsVega AltaPuerto RicoSeguridad
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