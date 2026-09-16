Helicóptero utilizado por NBC y Telemundo 52 se estrella en Los Ángeles y deja al menos tres muertos

Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló el martes en un vecindario de Los Ángeles y se incendió, causando la muerte de al menos tres personas mientras reporteros cubrían la colisión entre una SUV y un autobús de la ciudad, informaron funcionarios y el medio de comunicación.

Colleen Williams, presentadora de NBC4 Los Angeles, confirmó durante transmisiones en vivo que dos personas murieron cuando el helicóptero se precipitó. Al menos otra persona murió en tierra, dijo un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

“Vamos a tomarnos un par de minutos para pensar en eso, procesarlo”, dijo Williams, con la voz temblorosa por la emoción. Momentos después, la cobertura fue interrumpida.

El helicóptero, utilizado por NBC y Telemundo 52, cayó cerca de una gran instalación de almacenamiento en el vecindario de Chatsworth, en el Valle de San Fernando, informaron funcionarios. Los equipos de noticias estaban reportando sobre una colisión ocurrida más temprano ese día, cuando una SUV se estrelló contra la parte central de un autobús de la ciudad, causando la muerte de al menos dos personas y dejando a otras seis heridas. Fotos y videos publicados en internet mostraban la mitad de la SUV incrustada en el costado del autobús.

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“En cuanto al helicóptero en sí, quedó bastante destruido”, dijo el capitán Branden Silverman, portavoz del Departamento de Bomberos. “Así que vamos a tener que revisar los escombros y determinar cuántas víctimas había a bordo, además de identificar el helicóptero; ni siquiera pudimos ver la cola”.

Al menos cuatro automóviles y dos contenedores de almacenamiento en tierra se incendiaron después de que el helicóptero se prendiera en fuego, que fue extinguido rápidamente, según funcionarios. El reportero de NBC4 Robert Kovacik se encontraba en la escena del accidente del autobús, vio humo negro y se apresuró hacia el lugar donde se estrelló el helicóptero. Decenas de vehículos policiales rodeaban la escena mientras entraban ambulancias.

Dos personas fueron trasladadas a un hospital, dijo Rico A. Gross, jefe de batallón del Departamento de Bomberos. Sus condiciones no fueron divulgadas de inmediato.

Williams y el sitio web de la estación identificaron a los fallecidos que iban a bordo del helicóptero como Eliana Moreno, una voz conocida para NBC4 y Telemundo 52 durante la cobertura aérea de la estación, y el piloto George Marciniw. Ambos eran empleados de Angel City Air, empresa que operaba el helicóptero.

Moreno, nacida en el condado de Orange, se unió al equipo de helicópteros de Angel City Air en 2010, el mismo año en que obtuvo un título en periodismo televisivo y ciencias políticas de Chapman University. Trabajó como reportera para varios medios de noticias del sur de California y comenzó a volar con Marciniw en 2023, indicó el sitio web de NBC4.

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Marciniw creció en el sur de California y se graduó de Burbank High School en 1974.

“Perder a cinco angelinos es muy doloroso”, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. “Y sé que esta comunidad de Chatsworth, duramente golpeada, estará de luto durante algún tiempo”.

NBC4 y Telemundo 52 Los Angeles dijeron en un comunicado que están “profundamente entristecidos” y extendieron sus “más sinceras condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida”.

El gobernador Gavin Newsom agradeció a los equipos de emergencia que respondieron a ambos accidentes y dijo en una publicación en X que “nuestros corazones están con las víctimas y sus familias”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación (FAA) informaron que personal llegará el miércoles para comenzar una investigación sobre la causa del accidente del helicóptero.

Desde el año 2000 se han registrado al menos ocho accidentes fatales que involucraron helicópteros de noticias en Estados Unidos, en los que murieron 16 personas, según una revisión de registros federales de accidentes e informes periodísticos.