Piloto muere en un violento choque entre una avioneta y un helicóptero de la Policía en Pensilvania

Un piloto de una avioneta murió el miércoles tras una violenta colisión contra un helicóptero de la Policía Estatal de Pensilvania cerca de una pista de un aeropuerto, pero los dos agentes estatales en el helicóptero sobrevivieron, informaron las autoridades.

La avioneta estaba descendiendo hacia la pista y se desvió hacia el helicóptero, que estaba cerca del suelo, explicó el teniente coronel George Bivens, comisionado interino de la policía estatal, durante una conferencia de prensa. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus iniciales en inglés) lo calificaron como una colisión en el aire, pero la policía estatal no aclaró si el avión estaba en el suelo o no.

“Cuando digo que fue un choque muy violento, es porque el aparato quedó partido en muchos pedazos”, señaló, y explicó que parte de la investigación consistirá en asegurarse de que el piloto fuera la única persona a bordo. Indicó que el helicóptero perdió las palas y el botalón de cola, y se estrelló de costado.

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El choque en el pequeño aeropuerto de Carlisle, a unas 110 millas (170 kilómetros) al noroeste de Filadelfia, involucró un helicóptero Bell 407 y una Cessna 150, según la FAA. La Cessna es una aeronave biplaza que suele utilizarse para entrenamientos, de acuerdo con Bivens.

Ambos pilotos del helicóptero quedaron atrapados hasta que uno empujó una ventana hacia afuera y ayudó al otro a salir por allí, señaló Bivens. Los pilotos, que pertenecen a la unidad de aviación de élite de la policía y estaban realizando un ejercicio de entrenamiento, se encuentran estables.

“Esta noche podría haber sido mucho peor”, expresó el gobernador Josh Shapiro. “Esta noche podría haber sido mucho más trágica para nuestra familia de la policía estatal”.

Las autoridades no han divulgado información sobre la persona que murió en el choque hasta que se informe a sus familiares más cercanos.

Fotos y videos en redes sociales mostraban un helicóptero de costado cerca de restos de la aeronave en un campo, y una fila de vehículos de emergencia, cerca de Carlisle.

La FAA y la NTSB investigan lo ocurrido.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que ha estado en contacto con el gobernador.

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