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Osvaldo Carlo refiere a autoridades federales la controversia por contrato de generación con Power Expectations

El exfiscal federal informó que ya tuvo una “conversación” con agentes del FBI

20 de agosto de 2026 - 8:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El licenciado Osvaldo Carlo ha enviado un sinnúmero de tuits a través de su cuenta @OCarloLaw.(Archivo / GFR Media)
El abogado Osvaldo Carlo aseguró que es "la norma" hablar con los agentes del FBI después de que se hace un referido.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El licenciado Osvaldo Carlo aseguró que refirió el miércoles a las autoridades federales la controversia entorno al contrato de generación con Power Expectations.

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“Luego de haber estado varios días acudiendo a distintos foros, sosteniendo reuniones con la prensa y visitado las tres principales estaciones de televisión, tomo una pausa”, indicó Carlo, en su cuenta de X.

Agregó que “la pausa está relacionada con las conversaciones sostenidas hoy con representantes de la Fiscalía Federal y del FBI. Tan pronto surja información que pueda compartir con ustedes así lo dejaré saber”.

Carlo dirige la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), a la cual se le delegó la búsqueda de alternativas para sumar capacidad de generación a la deteriorada flota eléctrica de la isla. La oficina estableció un procedimiento expedito para poder contar con generación temporera rápidamente, aunque el plazo que inicialmente se estableció de tener ese apoyo para 2025 no se cumplió.

El proceso, sin embargo, se descarriló tan pronto se anunció que el contrato para la generación de los 800 megavatios (MW) se le había adjudicado a un consorcio encabezado por la empresa Power Expectations. Tras días de controversias, el martes la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) acató la directriz de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y canceló el controvertido contrato de generación con el consorcio.

Previo a la determinación de la AEE, Carlo argumentó ante la JSF que anular el pacto supondría riesgos legales al, supuestamente, violentar los derechos contractuales de Power Expectations.

Después de su publicación inicial en redes sociales el miércoles, Carlo aclaró que se trató de una “conversación” con autoridades federales y no un “interrogatorio”.

“La ‘conversación’ se produjo debido a una llamada que origine ‘yo’, para solicitar una reunión. También envié un texto solicitando la reunión”, apuntó.

“El referido al FBI lo hice yo. Es la norma que cuando se hace un referido quien lo genera se reúne con los agentes”, afirmó.

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Breaking NewsAutoridad de Energía EléctricaGeneración de energíaJunta de Supervisión FiscalAlianzas Público-PrivadasOsvaldo CarloFBI
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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