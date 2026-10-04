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Reportan un “carjacking” cerca de la playa Poza del Obispo en Arecibo

El carro robado fue descrito como un Volkswagen Taos azul del 2023

4 de octubre de 2026 - 9:29 AM

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Poza del Obispo, en Arecibo. (GFR Media / Archivo)
El incidente fue reportado cerca de la Poza del Obispo en Arecibo. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue víctima de un “carjacking” que es investigado desde la madrugada de hoy, domingo, en Arecibo, informó la Policía.

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El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 12:51 a.m., en la carretera PR-655, en la Poza del Obispo.

Según el informe policiaco, la víctima alegó que “se encontraba pescando”.

Agregó que cuando se dirigía a su vehículo, que estaba estacionado cerca del tablado, “se le acercó una persona portando un arma de fuego y lo despojó de su auto un Volkswagen modelo Taos de color azul del año 2023 con la tablilla KHI-401”.

El agente Jonathan Padilla, adscrito al Precinto 107 de Arecibo, investigó el caso inicialmente, y lo refirió al Cuerpo Investigaciones Criminales de la Policía.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 120 “carjackings”, 44 menos que los 164 registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAreciboCarjackingCarjackings
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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