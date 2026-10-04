Reportan un “carjacking” cerca de la playa Poza del Obispo en Arecibo
El carro robado fue descrito como un Volkswagen Taos azul del 2023
4 de octubre de 2026 - 9:29 AM
4 de octubre de 2026 - 9:29 AM
Un hombre fue víctima de un “carjacking” que es investigado desde la madrugada de hoy, domingo, en Arecibo, informó la Policía.
El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 12:51 a.m., en la carretera PR-655, en la Poza del Obispo.
Según el informe policiaco, la víctima alegó que “se encontraba pescando”.
Agregó que cuando se dirigía a su vehículo, que estaba estacionado cerca del tablado, “se le acercó una persona portando un arma de fuego y lo despojó de su auto un Volkswagen modelo Taos de color azul del año 2023 con la tablilla KHI-401”.
El agente Jonathan Padilla, adscrito al Precinto 107 de Arecibo, investigó el caso inicialmente, y lo refirió al Cuerpo Investigaciones Criminales de la Policía.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 120 “carjackings”, 44 menos que los 164 registrados a la misma fecha en el 2025.
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