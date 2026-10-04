Reportan un “carjacking” cerca de la playa Poza del Obispo en Arecibo

Un hombre fue víctima de un “carjacking” que es investigado desde la madrugada de hoy, domingo, en Arecibo, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 12:51 a.m., en la carretera PR-655, en la Poza del Obispo.

Según el informe policiaco, la víctima alegó que “se encontraba pescando”.

Agregó que cuando se dirigía a su vehículo, que estaba estacionado cerca del tablado, “se le acercó una persona portando un arma de fuego y lo despojó de su auto un Volkswagen modelo Taos de color azul del año 2023 con la tablilla KHI-401”.

El agente Jonathan Padilla, adscrito al Precinto 107 de Arecibo, investigó el caso inicialmente, y lo refirió al Cuerpo Investigaciones Criminales de la Policía.