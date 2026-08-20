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Se disparan las visitas a hospitales por golpes de calor en Puerto Rico

El Sistema de Vigilancia Sindrómica del Departamento de Salud registró 285 casos entre enero y julio de 2026

20 de agosto de 2026 - 8:00 AM

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Una ola de calor es un periodo extendido de altas temperaturas, a menudo acompañado de alta humedad. (MATIAS BASUALDO)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El intenso calor registrado durante este verano, asociado a un inusualmente intenso fenómeno de El Niño, ha provocado un aumento de las temperaturas en el planeta y exacerbando las olas de calor en todo el hemisferio norte, incluyendo a Puerto Rico.

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Según informes del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), en San Juan, desde principios de mayo de 2026 se ha registrado un aumento significativo en los índices de calor, sobrepasando en muchas ocasiones las temperaturas máximas récord.

El Sistema de Vigilancia Sindrómica (SVS) de la División de Epidemiología e Investigación del Departamento de Salud, confirmó los datos del SNM al registrar 285 visitas a médicos y/u hospitales por enfermedades relacionadas a golpes de calor entre diciembre de 2025 y julio de 2026, con un promedio de 10.69 visitas por semana. De ese total, 147 fueron hombres (51.58%), mientras que 138 mujeres (48.42%).

Además, el SVS resaltó que el grupo que registró más visitas por golpes de calor fueron adultos entre las edades de 20 a 29 años, con un total de 50 visitas a hospitales en ese periodo, para un 15.14%. Le siguieron el grupo de 60 a 69 años, con 34 visitas, para un 15.01%.

Según datos del Sistema de Vigilancia Sindrómica (SVS) de la División de Epidemiología e Investigación del Departamento de Saud (DS), entre diciembre de 2025 y julio de 2026, el DS registró 285 visitas por enfermedades relacionadas a golpes de calor.
Según datos del Sistema de Vigilancia Sindrómica (SVS) de la División de Epidemiología e Investigación del Departamento de Saud (DS), entre diciembre de 2025 y julio de 2026, el DS registró 285 visitas por enfermedades relacionadas a golpes de calor. (Sumiistrada/Departamento de Salud)

“Los adultos mayores, bebés y niños, personas con morbilidades crónicas, personas de bajos ingresos, deportistas y las personas que trabajan al aire libre son los grupos con mayor vulnerabilidad ante los efectos adversos producidos por la exposición a las altas temperaturas”, enfatizó el SVS en un informe.

Por otro lado, las regiones de Bayamón, Caguas y Ponce fueron las que registraron, entre enero y julio de 2026, la mayor cantidad de visitas médicas por condiciones relacionadas al calor.

¿Qué enfermedades están relacionadas al calor?

Según Salud, las enfermedades relacionadas al calor son aquellas producidas por la exposición prolongada a altas temperaturas en condiciones en las cuales el cuerpo no puede enfriarse con la sudoración solamente.

Según datos del Sistema de Vigilancia Sindrómica (SVS) de la División de Epidemiología e Investigación del Departamento de Saud (DS), entre diciembre de 2025 y julio de 2026, el DS registró 285 visitas por enfermedades relacionadas a golpes de calor.
Según datos del Sistema de Vigilancia Sindrómica (SVS) de la División de Epidemiología e Investigación del Departamento de Saud (DS), entre diciembre de 2025 y julio de 2026, el DS registró 285 visitas por enfermedades relacionadas a golpes de calor. (Sumiistrada/Departamento de Salud)

Los signos de advertencia del golpe de calor varían, pero pueden incluir los siguientes:

  • Sed
  • Calambres y debilidad
  • Náuseas
  • Irritabilidad
  • Dolor de cabeza, mareos o confusión
  • Convulsiones o pérdida del conocimiento
  • Temperatura del cuerpo por encima de 99°F
  • Piel caliente, seca, sarpullidos o mucho calor

Asimismo, la agencia gubernamental sugiere varias medidas de cuidado de la salud ante una advertencia de calor, entre estas están:

  • Consumir más agua que de costumbre y no esperar a tener sed para beber más
  • Limita las actividades al aire libre, especialmente al mediodía, cuando los rayos del sol son más intensos
  • Aplicarse filtro solar, según las instrucciones del envase
  • Moderar el ritmo de las actividades
  • Usa ropa suelta, ligera, de color claro y preferiblemente en algodón
  • Permanecer en edificaciones con aire acondicionado o con buena ventilación
  • Ducharse con agua a temperatura ambiente para refrescarse
  • Mantenerse pendiente de personas vulnerables, como niños y adultos mayores.
  • Nunca dejar a los niños ni a las mascotas dentro de un vehículo
Según datos del Sistema de Vigilancia Sindrómica (SVS) de la División de Epidemiología e Investigación del Departamento de Saud (DS), entre diciembre de 2025 y julio de 2026, el DS registró 285 visitas por enfermedades relacionadas a golpes de calor.
Según datos del Sistema de Vigilancia Sindrómica (SVS) de la División de Epidemiología e Investigación del Departamento de Saud (DS), entre diciembre de 2025 y julio de 2026, el DS registró 285 visitas por enfermedades relacionadas a golpes de calor. (Sumiistrada/Departamento de Salud)

Sistema de Vigilancia Sindrómica

El Sistema de Vigilancia Sindromática es una herramienta que recopila, de forma automatizada, datos de visitas a salas de emergencias participantes.

“Utilizando una combinación de elementos estadísticos, prediagnóstico y diagnósticos, el SVS puede monitorear enfermedades o eventos de salud de manera más abarcadora completando un mejor panorama de las tendencias de las enfermedades en la población”, explica el portal de internet de la agencia.

Este sistema, que se encuentra en un proceso constante de implementación y expansión de instalaciones médicas conectadas, permite monitorear de forma temprana eventos específicos de alto impacto comunitario o ambiental, tales como las enfermedades relacionadas con el calor extremo o brotes antes de las confirmaciones de laboratorio.

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Breaking NewsDepartamento de Salud Ola de calorFenómeno El NiñoCalor extremoCalentamiento global
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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