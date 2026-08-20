Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de agosto de 2026
90°Bruma
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Monitoreo diario: ningún embalse permanece en “desborde” y 14 registran descensos

Carraízo perdió seis centímetros y La Plata siete, según los datos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

20 de agosto de 2026 - 7:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Guineo, en Orocovis, que desde finales de junio era el único embalse bajo el nivel de “desborde”, pasó a “seguridad”. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Pese a las lluvias y tronadas asociadas a una onda tropical que cruzaba la región, 14 de los 19 embalses monitoreados registraron descensos en sus niveles y, por primera vez desde finales de junio, ninguno se encuentra en la categoría de “desborde”.

RELACIONADAS

Según los datos más recientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Carraízo perdió seis centímetros y se ubicó en 37.57 metros, por lo que continúa bajo “ajustes operacionales”. El embalse está a 57 centímetros de alcanzar los 37 metros, umbral a partir del cual entraría en nivel de “control”.

Mientras, La Plata descendió siete centímetros, hasta los 45.55 metros, y permanece bajo “observación”. Se encuentra a 65 centímetros de llegar al umbral de 44.90 metros, que supondría su entrada a “ajustes operacionales”.

El otro embalse bajo “ajustes operacionales” es Cidra, que perdió un centímetro y se situó en 400.13 metros.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este jueves, 20 de agosto de 2026.
Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este jueves, 20 de agosto de 2026. (AAA )

En total, 14 embalses bajaron, cuatro aumentaron y uno permaneció sin cambios. Actualmente, dos están bajo ajustes operacionales, cuatro en observación y 13 en nivel de seguridad.

Además de La Plata, en observación están Río Blanco, en Naguabo, que perdió tres centímetros y se ubicó en 24.84 metros; Fajardo, que descendió cinco centímetros hasta 46.96 metros; y Guayabal, que aumentó cuatro centímetros y alcanzó los 102.37 metros.

Guineo, en Orocovis, que desde finales de junio era el único embalse bajo el nivel de “desborde”, pasó a “seguridad” tras perder 23 centímetros y ubicarse en 902.11 metros.

En ese nivel también figura Toa Vaca, en Villalba, que perdió tres centímetros y se ubicó en 147.33 metros. Si alcanza los 147 metros, entraría en nivel de observación. Asimismo, Carite, en Guayama, perdió un centímetro y está en 541.85 metros.

El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.La Plata registró este domingo una lectura de 46.38 metros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.El descenso de La Plata ocurre mientras la AAA también trabaja con Carraízo, donde anunció un proyecto de dragado en seco para remover inicialmente 500,000 yardas cúbicas o más de material de sus orillas.
1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello

También bajo seguridad están Patillas, que perdió dos centímetros y se ubicó en 63.56 metros; Matrullas, en Orocovis, que se mantuvo en 733.11 metros; Garzas, en Adjuntas, que bajó cuatro centímetros hasta 735.95 metros; y Guayo, en Lares, que registró una pérdida de 32 centímetros y quedó en 442.57 metros.

Mientras, Luchetti, en Yauco, aumentó 30 centímetros hasta 171.33 metros; Loco, también en Yauco, perdió cinco centímetros y se ubicó en 69.79 metros; y Dos Bocas, en Arecibo, descendió siete centímetros hasta 88.73 metros.

Caonillas, en Utuado, aumentó dos centímetros y alcanzó 251.08 metros; Guajataca, en Quebradillas, subió seis centímetros hasta 195.98 metros; y Cerrillos, en Ponce, bajó cinco centímetros y se ubicó en 167.72 metros.

Tags
Breaking NewsAAAagua potableEmbalsesEmbalse La PlataEmbalse CarraízoSequía en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 20 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: