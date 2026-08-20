Monitoreo diario: ningún embalse permanece en “desborde” y 14 registran descensos

Pese a las lluvias y tronadas asociadas a una onda tropical que cruzaba la región, 14 de los 19 embalses monitoreados registraron descensos en sus niveles y, por primera vez desde finales de junio, ninguno se encuentra en la categoría de “desborde”.

Según los datos más recientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Carraízo perdió seis centímetros y se ubicó en 37.57 metros, por lo que continúa bajo “ajustes operacionales”. El embalse está a 57 centímetros de alcanzar los 37 metros, umbral a partir del cual entraría en nivel de “control”.

Mientras, La Plata descendió siete centímetros, hasta los 45.55 metros, y permanece bajo “observación”. Se encuentra a 65 centímetros de llegar al umbral de 44.90 metros, que supondría su entrada a “ajustes operacionales”.

El otro embalse bajo “ajustes operacionales” es Cidra, que perdió un centímetro y se situó en 400.13 metros.

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Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este jueves, 20 de agosto de 2026. (AAA )

En total, 14 embalses bajaron, cuatro aumentaron y uno permaneció sin cambios. Actualmente, dos están bajo ajustes operacionales, cuatro en observación y 13 en nivel de seguridad.

Además de La Plata, en observación están Río Blanco, en Naguabo, que perdió tres centímetros y se ubicó en 24.84 metros; Fajardo, que descendió cinco centímetros hasta 46.96 metros; y Guayabal, que aumentó cuatro centímetros y alcanzó los 102.37 metros.

Guineo, en Orocovis, que desde finales de junio era el único embalse bajo el nivel de “desborde”, pasó a “seguridad” tras perder 23 centímetros y ubicarse en 902.11 metros.

En ese nivel también figura Toa Vaca, en Villalba, que perdió tres centímetros y se ubicó en 147.33 metros. Si alcanza los 147 metros, entraría en nivel de observación. Asimismo, Carite, en Guayama, perdió un centímetro y está en 541.85 metros.

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También bajo seguridad están Patillas, que perdió dos centímetros y se ubicó en 63.56 metros; Matrullas, en Orocovis, que se mantuvo en 733.11 metros; Garzas, en Adjuntas, que bajó cuatro centímetros hasta 735.95 metros; y Guayo, en Lares, que registró una pérdida de 32 centímetros y quedó en 442.57 metros.

Mientras, Luchetti, en Yauco, aumentó 30 centímetros hasta 171.33 metros; Loco, también en Yauco, perdió cinco centímetros y se ubicó en 69.79 metros; y Dos Bocas, en Arecibo, descendió siete centímetros hasta 88.73 metros.