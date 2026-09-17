Hallan cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición en una casa de Humacao
El Cuerpo de Investigaciones Criminales investiga la escena
17 de septiembre de 2026 - 1:20 PM
17 de septiembre de 2026 - 1:20 PM
La Policía encontró este martes el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición en el interior de una residencia ubicada en la calle 24 de la urbanización Villa Universitaria, en Humacao.
Según la información preliminar, una llamada al cuartel alertó a los agentes sobre la situación. Al trasladarse a la vivienda, los oficiales encontraron el cadáver de una mujer.
La fallecida aún no ha sido identificada, pero, según las autoridades, se encontraba en “avanzado estado de descomposición”.
El personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao se hizo cargo de la pesquisa, junto con la fiscal de turno.
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