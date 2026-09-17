Hallan cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición en una casa de Humacao

La Policía encontró este martes el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición en el interior de una residencia ubicada en la calle 24 de la urbanización Villa Universitaria, en Humacao.

Según la información preliminar, una llamada al cuartel alertó a los agentes sobre la situación. Al trasladarse a la vivienda, los oficiales encontraron el cadáver de una mujer.

La fallecida aún no ha sido identificada, pero, según las autoridades, se encontraba en “avanzado estado de descomposición”.