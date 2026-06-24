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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cuerpo parcialmente quemado en Ponce

La Policía investiga para determinar la identidad de la víctima

24 de junio de 2026 - 1:40 PM

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Hasta este martes, la Policía había reportado 229 asesinatos en lo que va de este año, 16 más que los 213 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo parcialmente calcinado de una persona fue encontrado en la tarde de este miércoles detrás de un condominio ubicado en Ponce.

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Los hechos fueron reportados entre las 11:50 a.m. y las 12:15 p.m., detrás del condominio La Ceiba, a través de una llamada al cuartel del Precinto de Ponce Oeste.

El capitán Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, indicó que por la condición en que quedó el cuerpo no se pudo determinar de inmediato si la víctima es hombre o mujer, por lo que esperarán por los resultados de las pruebas y autopsia que realizará en Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para establecer la identidad.

Señaló que los restos fueron hallados en un solar baldío que ubica en la parte posterior del condominio.

Hasta este martes, la Policía había reportado 229 asesinatos en lo que va de este año, 16 más que los 213 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPonceAsesinatosCICInstituto de Ciencias Forenses
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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