Encuentran cuerpo parcialmente quemado en Ponce

El cuerpo parcialmente calcinado de una persona fue encontrado en la tarde de este miércoles detrás de un condominio ubicado en Ponce.

Los hechos fueron reportados entre las 11:50 a.m. y las 12:15 p.m., detrás del condominio La Ceiba, a través de una llamada al cuartel del Precinto de Ponce Oeste.

El capitán Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, indicó que por la condición en que quedó el cuerpo no se pudo determinar de inmediato si la víctima es hombre o mujer, por lo que esperarán por los resultados de las pruebas y autopsia que realizará en Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para establecer la identidad.

Señaló que los restos fueron hallados en un solar baldío que ubica en la parte posterior del condominio.