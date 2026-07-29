Irán lanza nuevos ataques con misiles mientras Estados Unidos y Arabia Saudí atacan a milicias respaldadas en Irak

Bagdad— Irán lanzó el miércoles una lluvia de misiles contra las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, mientras Estados Unidos, en colaboración con Arabia Saudí, atacaba a las milicias respaldadas por Teherán en el vecino Irak, causando la muerte de al menos 20 combatientes y seis asesores iraníes.

Por otra parte, ataques con drones provocaron incendios en dos buques de transporte de gas natural en el puerto egipcio de Damieta, según Ambrey, una empresa británica de seguridad marítima. No quedó claro de inmediato quién era el responsable de los ataques contra una instalación de almacenamiento flotante de propiedad estadounidense y un buque cisterna de propiedad griega. No se registraron heridos.

El recrudecimiento de los combates en múltiples frentes, tras varios días de relativa calma, aumentó el riesgo de que se volviera a una guerra total. También puso de relieve la dificultad de poner fin a un conflicto de cinco meses que ha sacudido la economía mundial y que no goza de popularidad entre los estadounidenses. Es probable que los combates aumenten además la preocupación de que Estados Unidos esté agotando aún más sus ya mermadas reservas de munición sofisticada, necesaria para defender sus bases y a sus aliados.

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Egipto, un estrecho aliado de Estados Unidos y mediador regional, es uno de los pocos países de Oriente Medio que se ha librado de sufrir una acción militar directa durante la guerra. Un ataque por parte de Irán o de sus aliados, de confirmarse, supondría una ampliación significativa del conflicto.

Cuando se le preguntó, durante un acto celebrado en el Despacho Oval, si Irán era responsable de los ataques contra los buques de transporte de gas natural, Trump respondió: ‘Es más de lo mismo".

“La situación se va a aclarar”, afirmó Trump. Y añadió: “Mientras tanto, vamos a golpearles con toda dureza porque nos toca a nosotros golpearles. Saben lo que les espera. Nos están pidiendo que no lo hagamos”.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

Arabia Saudí había acusado a las milicias iraquíes de lanzar drones contra sus instalaciones petroleras durante los dos últimos días. Una coalición de milicias iraquíes negó inicialmente las acusaciones, mientras que otro grupo respaldado por Irán —los rebeldes hutíes de Yemen— afirmó que había atacado instalaciones energéticas saudíes como parte de un conflicto distinto, aunque relacionado.

Antes de la última escalada de tensión, los mediadores se habían mostrado optimistas respecto a la posibilidad de que Estados Unidos e Irán volvieran a la mesa de negociaciones. Un acuerdo provisional se vino abajo en las últimas semanas debido a la reanudación de los combates en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el suministro energético mundial que los ataques iraníes han vuelto a bloquear de hecho.

Un responsable regional afirmó que los mediadores “siguen intentando, con ambas partes”, restablecer la calma y volver a encarrilar el alto el fuego. No dio detalles sobre si se estaban logrando avances y habló bajo condición de anonimato para poder comentar sobre las negociaciones diplomáticas a puerta cerrada.

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La reanudación de las hostilidades provocó una subida vertiginosa de los precios del petróleo. El crudo Brent, referencia internacional, subió un 3.1 % hasta situarse en $84.58 el barril.

Jordania intercepta misiles y Estados Unidos ataca a las milicias en Irak

La Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar iraní, afirmó haber lanzado misiles balísticos contra la base aérea jordana de Muwaffaq Salti —un centro militar estadounidense clave para la región— en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA.

El ejército jordano informó de que se habían interceptado y destruido cinco misiles iraníes. No se registraron víctimas ni daños de inmediato.

1 / 10 | En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. - Vahid Salemi 1 / 10 En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. Vahid Salemi Compartir

Posteriormente, el ejército estadounidense anunció que aviones de combate estadounidenses y saudíes habían atacado varias instalaciones logísticas y de armamento en el este de Irak, en respuesta a los supuestos ataques con drones contra Arabia Saudí. El Ministerio de Defensa saudí advirtió de que «no busca una escalada, pero “responderá a cualquier agresión”.

Las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de grupos armados principalmente chiítas y respaldados por Irán que se encuentra oficialmente bajo el mando del ejército iraquí, afirmaron que al menos 20 combatientes murieron y otros 32 resultaron heridos en los ataques perpetrados durante la noche. Dos responsables de las milicias iraquíes declararon a The Associated Press que también habían fallecido seis asesores iraníes. Hablaron bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizados a hacer declaraciones públicas.

La coalición se unió a la lucha contra el grupo Estado Islámico después de que este se apoderara de amplias zonas de Irak en 2014. Posteriormente, el Gobierno iraquí designó a la coalición como una “formación militar independiente” dentro de las fuerzas armadas, pero las milicias gozan de una autonomía considerable y algunas de ellas han atacado instalaciones estadounidenses.

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El Gobierno iraquí condenó los ataques de Estados Unidos y Arabia Saudí, aunque un reportero de Fox News afirmó en un reportaje en directo que Trump le había dicho que se habían llevado a cabo en coordinación con el Gobierno iraquí.

La oficina del presidente iraquí, Nizar Amidi, calificó los ataques aéreos de “una violación flagrante de la soberanía de Irak”.

El Consejo de Seguridad Nacional de Irak afirmó que los ataques se habían llevado a cabo “mientras el Gobierno iraquí estaba en contacto con las partes pertinentes para investigar y abordar todas las preocupaciones planteadas por la parte saudí y la estadounidense”. Señaló que “varias personas inocentes” habían resultado muertas y heridas.

La visita a Arabia Saudí del primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, prevista para el jueves, se ha aplazado indefinidamente, según han informado dos funcionarios del Gobierno iraquí que han preferido mantener el anonimato al no estar autorizados a hacer declaraciones públicas.

Estructuras dañadas en el lugar de un ataque aéreo contra una base de las Fuerzas de Movilización Popular en Mosul, Irak, el miércoles 29 de julio de 2026. (Foto AP/Farid Abdulwahed) (Farid Abdulwahed)

Ataques podrían agravar la crisis energética mundial

Arabia Saudí también se encuentra inmersa en un nuevo conflicto con los hutíes. Los rebeldes han decretado un bloqueo del tráfico marítimo saudí que podría paralizar otra ruta comercial crucial de Oriente Medio: el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

El lunes, los hutíes afirmaron que habían lanzado drones contra instalaciones petroleras utilizadas para transportar petróleo a través de Arabia Saudí hasta la ciudad portuaria de Yanbu, en el mar Rojo, una ruta alternativa clave para las exportaciones saudíes bloqueadas por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

Los rebeldes afirmaron que su ataque fue una respuesta a un dron saudí que, según ellos, había violado el espacio aéreo de Yemen.

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Las imágenes satelitales de Planet Labs del lunes, analizadas por la AP, mostraban los daños sufridos por la planta de procesamiento de petróleo de Abqaiq, propiedad de Saudi Aramco. Esta enorme instalación tiene capacidad para procesar aproximadamente 7 millones de barriles de crudo al día.

Por otra parte, un responsable regional afirmó que una refinería de petróleo situada en Jazan, en la costa del Mar Rojo de Arabia Saudí, había cerrado temporalmente debido a los daños “relativamente importantes” causados por un ataque hutí el sábado. El funcionario, que no estaba autorizado a informar a los periodistas y habló bajo condición de anonimato, señaló que la reparación llevaría varios días. La refinería produce 400,000 barriles al día.

Esta imagen satelital proporcionada por Planet Labs PBC el 27 de julio de 2026 muestra humo saliendo de la planta de procesamiento de petróleo de Saudi Aramco en Abqaiq, Arabia Saudita, 2026. (Planet Labs PBC vía AP) (Planet Labs PBC)

Rechaza la propuesta de Omán

El estrecho de Ormuz ha sido un importante foco de tensión en el conflicto. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que su país había rechazado una propuesta de Omán —situado al otro lado del estrecho— para gestionar conjuntamente el tráfico marítimo.

En una entrevista concedida a la televisión estatal iraní, Kazem Gharibabadi afirmó que la propuesta de Omán consistía en dividir el estrecho en dos rutas.