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A punta de pistola: asaltan a guardia de seguridad mientras trabajaba en caseta de urbanización en Caimito

Un vehículo con dos individuos se acercó al área donde se encontraba la víctima

29 de julio de 2026 - 7:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un guardia de seguridad fue asaltado durante la noche del martes mientras trabajaba en la caseta de la urbanización Mansiones de Villa Nova, en Caimito.

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De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el robo fue reportado a eso de las 10:53 p.m., luego de que un vehículo con dos individuos se acercara al área donde se encontraba el perjudicado.

En ese momento, uno de los ocupantes, quien presuntamente portaba un arma de fuego, le apuntó al guardia y, mediante amenaza e intimidación, lo despojó de $200 en efectivo.

La Uniformada indicó que los asaltantes abandonaron el lugar sin ocasionarle daño físico a la víctima.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

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CaimitoPolicía de Puerto RicoBreaking NewsRobos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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