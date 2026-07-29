A punta de pistola: asaltan a guardia de seguridad mientras trabajaba en caseta de urbanización en Caimito
Un vehículo con dos individuos se acercó al área donde se encontraba la víctima
29 de julio de 2026 - 7:23 AM
29 de julio de 2026 - 7:23 AM
Un guardia de seguridad fue asaltado durante la noche del martes mientras trabajaba en la caseta de la urbanización Mansiones de Villa Nova, en Caimito.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el robo fue reportado a eso de las 10:53 p.m., luego de que un vehículo con dos individuos se acercara al área donde se encontraba el perjudicado.
En ese momento, uno de los ocupantes, quien presuntamente portaba un arma de fuego, le apuntó al guardia y, mediante amenaza e intimidación, lo despojó de $200 en efectivo.
La Uniformada indicó que los asaltantes abandonaron el lugar sin ocasionarle daño físico a la víctima.
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
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