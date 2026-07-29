El segundo piso del centro comercial Aeon Mall en Kashima Town colapsó, atrapando a un número desconocido de personas.

1 / 12 Suben a 18 los muertos del terremoto de magnitud 7.1 en el suroeste de Japón

Suben a 18 los muertos del terremoto de magnitud 7.1 en el suroeste de Japón. El segundo piso del centro comercial Aeon Mall en Kashima Town colapsó, atrapando a un número desconocido de personas.

1 / 12 | Suben a 18 los muertos del terremoto de magnitud 7.1 en el suroeste de Japón. El segundo piso del centro comercial Aeon Mall en Kashima Town colapsó, atrapando a un número desconocido de personas. - Kyodo News via AP

Tokio - Soldados y trabajadores de emergencias recorrieron el miércoles un centro comercial gravemente dañado y casas derrumbadas en busca de sobrevivientes atrapados, después de un potente terremoto que mató al menos a 18 personas, incluido un ciudadano extranjero, en el suroeste de Japón.

El terremoto de magnitud 7.1 que golpeó el día anterior la zona de Kumamoto, en la isla principal sureña de Kyushu, también dejó al menos a 62 heridos, seis de ellos de gravedad, dijo el gobierno regional. El recuento ha ido aumentando de manera constante y se teme que pueda seguir subiendo.

El clima sofocante aumentó las preocupaciones por los sobrevivientes mientras los rescatistas desafiaban el calor. Seguía sin estar claro cuántas personas podrían seguir desaparecidas.

Algunos de los daños más graves se registraron en el centro comercial Aeon Mall, en la localidad de Kashima, que estaba lleno de miles de personas cuando ocurrió el sismo. La empresa dijo que unos 3,000 clientes fueron evacuados a un estacionamiento antes de que ocurriera una explosión de gas en otra parte del centro comercial, donde algunas personas todavía estaban trabajando .

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El segundo piso del edificio se derrumbó, dejando a personas atrapadas. Testigos dijeron que la explosión sacudió la zona tanto como lo hizo el terremoto.

Tres personas seguían desaparecidas y se confirmaron cuatro muertes en el lugar del centro comercial, según el presidente de Aeon, Akio Yoshida.

“Nos tomamos en serio que ocurrió una explosión y se perdieron vidas valiosas”, dijo Yoshida en una conferencia de prensa en Kumamoto, donde él y otros dos ejecutivos hicieron profundas reverencias.

Imágenes de medios japoneses del centro comercial mostraron que parte de un techo se había derrumbado, y había piezas metálicas y otros escombros esparcidos mientras rescatistas con cascos y mascarillas registraban la zona.

Kiyoshi Matsunaga, de 74 años, que vive en el vecindario del centro comercial y estaba en un supermercado a solo unas cuadras, dijo que pensó que iba a morir.

Se detuvo en seco cuando comenzó el temblor mientras empujaba su carrito hacia una caja registradora. Las cosas se cayeron de los estantes. No podía moverse, recordó.

“Me asusté”, dijo.

En la cercana Yatsushino, el derrumbe de una chimenea en una fábrica de Nippon Paper Industries mató a cinco personas, mientras que otras siete fueron rescatadas de los escombros, según el equipo de desastres del gobierno de la prefectura de Kumamoto.

Se creía que cuatro personas seguían atrapadas allí, dijo.

En la primera muerte reportada de un ciudadano extranjero, un pasante técnico vietnamita murió después de que una grúa le cayera encima en una fábrica donde trabajaba, según el gobierno vietnamita. Había llegado a Japón en enero. Otros siete pasantes técnicos vietnamitas en la fábrica evacuaron a salvo.

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En otro incidente, una mujer vietnamita casada con uno de los trabajadores resultó herida cuando se derrumbó una pared y estaba siendo atendida en un hospital.

Unas 34,900 viviendas seguían sin electricidad y unas 15,000 viviendas no tenían agua corriente, dijeron funcionarios de Kumamoto. Más de 8,800 personas dejaron sus hogares para alojarse en más de 400 refugios, donde se estaban agregando fuentes de energía para que los centros de evacuación tuvieran aire acondicionado.

Imágenes aéreas de la policía mostraron algunas viviendas en zonas residenciales completamente aplastadas, incluidas derruidas sobre un río cercano.

Las Fuerzas de Autodefensa de Japón se sumaron a los rescatistas en las operaciones de búsqueda y rescate. Cientos de profesionales ayudaban en el esfuerzo, incluidos bomberos de Taiwán.

“Hay personas que todavía están esperando ser rescatadas, y es una carrera contra el tiempo”, dijo la primera ministra, Sanae Takaichi. “Haremos todo lo posible para encontrar y rescatar a tantas personas como podamos”.

Takaichi dijo que el gobierno federal se estaba preparando para entregar alimentos y otros productos básicos a las zonas más afectadas. También ofreció sus condolencias a las víctimas y su solidaridad a sus familiares, e instó a los afectados por el sismo a cuidarse bajo el clima caluroso.

Los servicios del tren bala permanecían suspendidos. Aunque el Aeropuerto Aso Kumamoto reanudaba operaciones el miércoles, algunas aerolíneas cancelaron vuelos como medida de precaución.

Kumamoto fue golpeada por un terremoto mortal en 2016 que mató al menos a 50 personas. Japón es una de las naciones del mundo más propensas a los terremotos.

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