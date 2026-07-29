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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere a tiros cerca de cancha de baloncesto en residencial de Fajardo

La Policía fue alertada a las 3:58 de la madrugada

29 de julio de 2026 - 6:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon como evidencia 12 casquillos de bala calibre .40 y ocho de calibre 9 milímetros. (Archivo)
Hasta este martes, la Policía había reportado 267 asesinatos en lo que va de este año, nueve más que los 258 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, miércoles, en Fajardo.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 3:58 a.m., frente a un apartamento ubicado cerca de la cancha de baloncesto del residencial Puerto Real.

Según la investigación preliminar, una llamada al precinto de Fajardo alertó a los agentes sobre disparos en el lugar.

“Al llegar la Policía a la escena, encontraron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado”, indicó el informe policiaco.

Agentes adscritos a la División de Homicidios de Fajardo y el fiscal de turno se dirigen al lugar.

Hasta este martes, la Policía había reportado 267 asesinatos en lo que va de este año, nueve más que los 258 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoFajardoAsesinatos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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