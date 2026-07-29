Identifican a hombre asesinado frente a un residencial en Caguas

Un hombre que recibió múltiples heridas de proyectil de bala frente al residencial Jardines de San Carlos, en Caguas, falleció en el hospital Menonita mientras recibía asistencia médica.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 cursada a las 6:49 p.m. alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en la carretera PR-1, frente al residencial.

Al llegar, los agentes encontraron al hombre con varios impactos de proyectil de bala en diferentes partes de su cuerpo.

El occiso fue identificado como Felipe Rafael Fontánez Fontánez, de 32 años y residente de Caguas.

La Policía, de momento, no cuenta con un móvil.