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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre asesinado frente a un residencial en Caguas

El occiso fue encontrado cerca del complejo de vivienda pública Jardines de San Carlos

29 de julio de 2026 - 8:26 PM

Updated At

Actualizado el 29 de julio de 2026 - 7:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sargento fue herido de bala mientras expedía boletos en el área. (GFR Media)
La Policía, de momento, no cuenta con un móvil. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre que recibió múltiples heridas de proyectil de bala frente al residencial Jardines de San Carlos, en Caguas, falleció en el hospital Menonita mientras recibía asistencia médica.

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Según el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 cursada a las 6:49 p.m. alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en la carretera PR-1, frente al residencial.

Al llegar, los agentes encontraron al hombre con varios impactos de proyectil de bala en diferentes partes de su cuerpo.

El occiso fue identificado como Felipe Rafael Fontánez Fontánez, de 32 años y residente de Caguas.

La Policía, de momento, no cuenta con un móvil.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas está a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsCaguasAsesinatosCadáveresPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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