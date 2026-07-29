Identifican a hombre asesinado frente a un residencial en Caguas
El occiso fue encontrado cerca del complejo de vivienda pública Jardines de San Carlos
29 de julio de 2026 - 8:26 PM
Actualizado el 29 de julio de 2026 - 7:15 AM
29 de julio de 2026 - 8:26 PM
Actualizado el 29 de julio de 2026 - 7:15 AM
Un hombre que recibió múltiples heridas de proyectil de bala frente al residencial Jardines de San Carlos, en Caguas, falleció en el hospital Menonita mientras recibía asistencia médica.
Según el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 cursada a las 6:49 p.m. alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en la carretera PR-1, frente al residencial.
Al llegar, los agentes encontraron al hombre con varios impactos de proyectil de bala en diferentes partes de su cuerpo.
El occiso fue identificado como Felipe Rafael Fontánez Fontánez, de 32 años y residente de Caguas.
La Policía, de momento, no cuenta con un móvil.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas está a cargo de la pesquisa.
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