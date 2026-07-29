Vence el plazo para solicitar al Tribunal Supremo reconsiderar sentencia sobre la ciudadanía por nacimiento

Washington - El martes venció el plazo para que la administración Trump solicitara al Tribunal Supremo de Estados Unidos que reconsiderara su rechazo a las restricciones del presidente sobre la ciudadanía por nacimiento, sin que se haya registrado ninguna nueva solicitud en el expediente.

El presidente Donald Trump se comprometió a solicitar una nueva vista poco después de que el fallo le diera la razón en un asunto clave para él, pero el martes ya había transcurrido el plazo de 25 días sin que se produjera ninguna novedad.

Una petición tendría muy pocas posibilidades de prosperar: el tribunal lleva más de 50 años sin aceptar volver a examinar un caso que ya se haya debatido.

La sentencia del Tribunal Supremo, aprobada en junio por 6 votos a favor y 3 en contra, anuló el decreto presidencial de Trump que habría negado la ciudadanía automática a los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres se encontraran en el país de forma ilegal o temporal.

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Las restricciones impuestas por el presidente republicano a la ciudadanía por nacimiento habían sido bloqueadas por varios tribunales de primera instancia antes de llegar ante los magistrados, y no entraron en vigor en ningún lugar de Estados Unidos.

1 / 8 | ¿Cuáles son los territorios de Estados Unidos con ciudadanía por nacimiento?. Puerto Rico: La naturalización colectiva de los residentes de Puerto Rico como ciudadanos estadounidenses se garantiza por medio de la ley Jones de 1917. - Ramon Tonito Zayas 1 / 8 ¿Cuáles son los territorios de Estados Unidos con ciudadanía por nacimiento? Puerto Rico: La naturalización colectiva de los residentes de Puerto Rico como ciudadanos estadounidenses se garantiza por medio de la ley Jones de 1917. Ramon Tonito Zayas Compartir

Aun así, tres magistrados —Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas— las habrían confirmado. Un cuarto magistrado, Brett Kavanaugh, consideró que la Constitución no impedía el plan del presidente, aunque estimó que sí infringía una ley federal.

Una semana después de que se dictara la sentencia, Trump afirmó en una publicación en las redes sociales que “solicitaría una nueva vista ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de forma inmediata”.

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a los mensajes en los que se les solicitaba una declaración.

La última vez que el Tribunal Supremo admitió a trámite una solicitud para modificar un dictamen fue en 1965, y la última vez que revocó una sentencia fue casi una década antes, en un caso de 1956, según afirmó Aaron-Andrew Bruhl, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de William & Mary.

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