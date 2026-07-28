“Las cosas no han cambiado”: sanjuaneros convocan protesta por crisis de agua junto a otros pueblos afectados

Tras meses de interrupciones constantes y bajas presiones de agua en sus hogares, residentes de diferentes comunidades de San Juan denunciaron este martes que siguen desconfiando de la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), por lo que convocaron una protesta para el próximo martes, 4 de agosto, frente a las oficinas de la corporación pública, para exigir que mejoren el servicio.

“Las cosas no han cambiado. Seguimos con presiones bajas o días sin agua. Muchas zonas que no tienen agua. La situación no ha mejorado”, dijo Dhara Rivera, abogada y residente de Santa Terisita, en Santurce.

En conferencia de prensa, la Coalición Exigimos Agua, integrada por comunidades afectadas de San Juan y otros municipios, reiteró su reclamo por “soluciones reales a la crisis del agua que afecta a miles de familias puertorriqueñas”.

“Las zonas altas (de Santurce) –Monteflores, Sagrado Corazón– no tienen agua ahora mismo. No sabemos si se va a estabilizar o no”, denunció, por su parte, la doctora Ángeles Acosta, residente de Calle Loíza, quien estuvo acompañada de representantes de esa comunidad, Llorens Torres, Santa Teresita, Machuchal, Ocean Park, Calle Loíza, San Jorge y San Mateo, entre otras.

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Las comunidades exigen que el gobierno garantice “un servicio de agua confiable y continuo mediante una administración competente, planificación efectiva y rendición de cuentas”. El agua no puede seguir siendo una fuente de incertidumbre para miles de familias, afirmaron.

Según la plataforma comunitaria Sinaguasinluz, los residentes de Calle Loíza y Machuchal llevan 115 días sin el servicio estable de agua potable, lo que representa un 55% de lo que va de 2026. Nada más en junio, reportaron 28 días sin agua.

“La AAA se niega a hacer operaciones de válvula, que es lo que hacíamos antes y teníamos agua. Acueductos cree que debe correr por sí solo y no hay que estar haciendo operaciones de válvula. Entonces, nunca se estabilizan las presiones y las partes altas siempre se quedan sin agua y las partes bajas, dependiendo del día, tenemos agua o no”, planteó, en tanto, Alfredo Cuyar, residente de Ocean Park.

Tras una demanda del Municipio de San Juan, la AAA llegó a un acuerdo con el ayuntamiento para atender la crisis en la capital mediante el Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua.