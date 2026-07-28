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28 de julio de 2026
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Del tamaño de un guisante: granizo cae en sectores de Jayuya y Utuado

Una intensa tronada reportada el lunes produjo los pequeños trozos de hielo

28 de julio de 2026 - 3:25 PM

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Imagen del granizo que cayó en Jayuya. ( Jenilysmar Alvarado Gordillo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Pese a que el aire seco redujo la cobertura de aguaceros pronosticada para el lunes, una fuerte tronada en la zona montañosa produjo granizo en sectores de Jayuya y Utuado.

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) recibió informes del fenómeno cerca del barrio Viví Arriba, en Utuado, mientras que una publicación en redes sociales mostró pequeñas piedras de hielo en el barrio Coabey, en Jayuya.

De acuerdo con los reportes, el granizo alcanzó aproximadamente 0.25 pulgadas de diámetro, una medida comparable con el tamaño de un guisante.

La meteoróloga del SNM, Yidiana Zayas, explicó a El Nuevo Día que en ese momento había una tronada suficientemente intensa y desarrollada como para permitir la formación de los pequeños pedazos de hielo.

Una enorme nube de polvo del desierto del Sahara cubrió la mayor parte del Caribe el lunes en el mayor evento de su tipo este año mientras se dirige hacia Estados Unidos. En la foto, vista parcial desde el mirador Gavilán, en Guaynabo. La nube se extendió unos 3,200 kilómetros (unas 2,000 millas) desde Jamaica hasta mucho más allá de Barbados en el este del Caribe. En la foto, vista parcial desde el mirador Gavilán, en Guaynabo.El aire seco y polvoriento conocido como la Capa de Aire del Sahara se forma sobre el desierto del Sahara en África y se mueve hacia el oeste a través del Océano Atlántico comenzando alrededor de abril hasta aproximadamente octubre. Esta foto muestra la zona de los muelles en la avenida Kennedy, en San Juan.
1 / 15 | Densa bruma arropa a Puerto Rico: así se ve la gran nube de polvo de Sahara que impacta a la isla. Una enorme nube de polvo del desierto del Sahara cubrió la mayor parte del Caribe el lunes en el mayor evento de su tipo este año mientras se dirige hacia Estados Unidos. En la foto, vista parcial desde el mirador Gavilán, en Guaynabo. - Xavier Araújo

“Usualmente, ese tamaño es el que se ve en Puerto Rico. La tronada tiene que crecer bastante alta para que les dé tiempo a esos hielitos a formarse y, al caer, no se derritan”, indicó Zayas.

La científica señaló que las temperaturas más frías asociadas a la vaguada que afectaba la región favorecieron que el granizo llegara hasta la superficie sin derretirse por completo.

¡Cayó granizo en Arecibo! Mira el curioso momento

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El evento se reportó en medio de fuertes tronadas en Puerto Rico.

“Hay veces que, si está caliente, se derriten. Así que necesitas tener algo que mantenga eso frío. La vaguada de ayer estaba más favorable, había temperaturas más frías, y eso ayuda a que, cuando el hielito se forma con la tronada, no se derrita porque hay una atmósfera más fría”, explicó.

Zayas agregó que este martes las temperaturas en la atmósfera están más cálidas que las registradas el lunes, por lo que la probabilidad de que vuelva a caer granizo es menor.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaGranizoMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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