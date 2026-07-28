Del tamaño de un guisante: granizo cae en sectores de Jayuya y Utuado
Una intensa tronada reportada el lunes produjo los pequeños trozos de hielo
28 de julio de 2026 - 3:25 PM
28 de julio de 2026 - 3:25 PM
Pese a que el aire seco redujo la cobertura de aguaceros pronosticada para el lunes, una fuerte tronada en la zona montañosa produjo granizo en sectores de Jayuya y Utuado.
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) recibió informes del fenómeno cerca del barrio Viví Arriba, en Utuado, mientras que una publicación en redes sociales mostró pequeñas piedras de hielo en el barrio Coabey, en Jayuya.
De acuerdo con los reportes, el granizo alcanzó aproximadamente 0.25 pulgadas de diámetro, una medida comparable con el tamaño de un guisante.
La meteoróloga del SNM, Yidiana Zayas, explicó a El Nuevo Día que en ese momento había una tronada suficientemente intensa y desarrollada como para permitir la formación de los pequeños pedazos de hielo.
“Usualmente, ese tamaño es el que se ve en Puerto Rico. La tronada tiene que crecer bastante alta para que les dé tiempo a esos hielitos a formarse y, al caer, no se derritan”, indicó Zayas.
La científica señaló que las temperaturas más frías asociadas a la vaguada que afectaba la región favorecieron que el granizo llegara hasta la superficie sin derretirse por completo.
“Hay veces que, si está caliente, se derriten. Así que necesitas tener algo que mantenga eso frío. La vaguada de ayer estaba más favorable, había temperaturas más frías, y eso ayuda a que, cuando el hielito se forma con la tronada, no se derrita porque hay una atmósfera más fría”, explicó.
Zayas agregó que este martes las temperaturas en la atmósfera están más cálidas que las registradas el lunes, por lo que la probabilidad de que vuelva a caer granizo es menor.
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