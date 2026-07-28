Juez considera si autor de tiroteo en escuela de Georgia puede obtener el privilegio de libertad condicional

Un fiscal afirmó que el adolescente que mató a dos alumnos y a dos profesores en la escuela Apalachee High, en Georgia, planeó minuciosamente el asesinato con el objetivo específico de hacerse famoso, mientras que un abogado defensor argumentó que aquellos terribles actos fueron los de un niño vulnerable y desatendido.

Colt Gray, de 16 años, se declaró culpable la semana pasada de 55 cargos, entre ellos el de asesinato, en relación con el tiroteo ocurrido el 4 de septiembre de 2024, en el que también resultaron heridas varias personas más en el colegio, situado a unas 45 millas al noreste de Atlanta.

La pena mínima por asesinato en Georgia es la cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Esto plantea al juez Nicholas Primm, del Tribunal Superior del condado de Barrow, la disyuntiva de decidir si Gray podrá optar alguna vez a la libertad condicional.

El fiscal del distrito, Brad Smith, le dijo al juez que Gray “no puede estar en libertad”.

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“No hemos observado ningún indicio de que tenga capacidad alguna para desarrollar una conciencia ni para valorar plenamente la vida humana”, afirmó Smith.

El abogado defensor W. Charlton Allen le dijo al juez que su cliente “no está irremediablemente perdido”. Concederle la posibilidad de la libertad condicional le daría “una oportunidad de esperanza”, afirmó Allen, y añadió que, sin esperanza, “se le priva de la capacidad de cambiar”.

Colt Gray, el sospechoso de 16 años del tiroteo en la escuela secundaria Apalachee, es conducido por agentes para su sentencia en el Tribunal Superior del Condado de Barrow, el lunes 27 de julio de 2026, en Winder, Georgia. (Jason Getz/Atlanta Journal-Constitution vía AP, Pool) (Jason Getz)

Los profesores Richard “Ricky” Aspinwall, de 39 años, y Cristina Irimie, de 53, así como los alumnos Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14 años, fallecieron en el tiroteo. Otro profesor y otros ocho alumnos resultaron heridos, siete de ellos por disparos.

Las víctimas del tiroteo y los familiares de los fallecidos expresaron el viernes su ira y su dolor ante Primm, y casi todos ellos le pidieron que le impusiera una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Shayna Aspinwall, esposa del profesor de matemáticas y entrenador de fútbol Richard Aspinwall, describió “una condena perpetua de dolor y trauma para los que se quedan atrás”.

Aspiraba a convertirse en el autor de un tiroteo masivo

Los investigadores declararon durante la vista de imposición de la pena que Gray idolatraba a otros autores de tiroteos masivos y hablaba de ellos en Internet con otros miembros de la “comunidad del crimen real”, un grupo de jóvenes que se reúnen en la red y sienten fascinación por este tipo de ataques.

Gray había comentado en Internet su intención de alcanzar notoriedad mediante un tiroteo en un centro educativo y había expresado su admiración por otros autores de tiroteos masivos. Según declaró un investigador, algunos aspectos de su preparación y su comportamiento, tanto antes como después del tiroteo en el instituto Apalachee, imitaban los de otros autores de tiroteos masivos.

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La fiscalía reprodujo grabaciones de conversaciones telefónicas que Gray mantuvo con su madre, Marcee Gray, desde un centro de detención juvenil en los meses posteriores al tiroteo. Durante esas llamadas, le pidió a su madre que buscara lo que la gente decía de él en Internet. Cuando ella le describía dibujos de “fan art” en los que aparecía él o comentarios que la gente hacía sobre él, él le preguntaba cuánta interacción generaban esas publicaciones y parecía emocionarse cuando tenían mucha.

“El tiroteo no fue la culminación del plan. El tiroteo fue solo uno de los pasos del plan. El plan consistía en alcanzar la fama definitiva y duradera dentro de la TCC”, afirmó Smith, refiriéndose a la “comunidad del crimen real”.

Colt Gray, el sospechoso de 16 años del tiroteo en la escuela secundaria Apalachee, reacciona durante su sentencia en el Tribunal Superior del Condado de Barrow, el lunes 27 de julio de 2026, en Winder, Georgia. (Jason Getz/Atlanta Journal-Constitution vía AP) (Jason Getz)

Abuela del adolescente afirma que necesitaba ayuda

La abuela materna de Gray, Debbie Polhamus, declaró que el adolescente había tenido una infancia difícil y que sus padres le habían fallado. Según ella, su nieto se había vuelto “muy inquieto y agresivo” en las semanas previas al tiroteo, y añadió que había instado a sus padres a que le buscaran ayuda, pero que estos no habían hecho nada al respecto.

“Intenté ayudar a Colt porque nadie más lo estaba haciendo”, dijo ella.

Polhamus afirmó que visita a su nieto una vez a la semana en un centro de internamiento juvenil y que este ha mejorado muchísimo gracias al tratamiento y a la medicación.

“Está mucho mejor. Colt necesitaba urgentemente una rutina”, dijo ella.

Dijo que su nieto ha estado leyendo mucho y que quiere ir al colegio y estudiar para sacarse el GED. Instó al juez a que le concediera la oportunidad de obtener la libertad condicional.

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“Me gustaría que, en algún momento, tuviera la oportunidad de demostrar lo que vale”, dijo Polhamus.

Ashley Gilland, investigadora de la fiscalía del condado de Barrow, examina el rifle de asalto utilizado en el tiroteo de la escuela secundaria Apalachee por el sospechoso Colt Gray durante la audiencia de sentencia de Gray en el Tribunal Superior del condado de Barrow, el lunes 27 de julio de 2026, en Winder, Georgia. (Jason Getz/Atlanta Journal-Constitution vía AP) (Jason Getz)

Candice Broce, directora de la División Estatal de Servicios para la Familia y la Infancia y comisaria del Departamento de Servicios Sociales de Georgia, fue llamada a declarar por el abogado de Colt Gray. Ella se hizo cargo del caso de Gray después de que este fuera acogido en una familia de acogida mientras se encontraba detenido, ya que era menor de edad y su padre estaba en prisión. También existían preocupaciones respecto al contacto de su madre con él.