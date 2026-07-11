El arma fue un regalo de Navidad: menor se declarará culpable por tiroteo en escuela de Georgia

Los Ángeles - El adolescente que mató a cuatro personas e hirió a nueve más en un tiroteo en su escuela en Georgia en 2024, con el arma que le había regalado su padre por Navidad, se declarará culpable en una audiencia a finales de mes, con lo que evitará ir a juicio.

Colt Gray, que tenía 14 años en el momento del tiroteo, fue acusado de 55 delitos graves, entre ellos cuatro cargos de homicidio doloso, de los que se había declarado inocente.

Está previsto que el sospechoso comparezca ante la corte el próximo 24 de julio para formalizar su declaración de culpabilidad no negociada y recibir su sentencia, según documentos judiciales citados este sábado por el medio Atlanta News First.

El tiroteo ocurrió el 4 de septiembre de 2024. Colt está acusado de abrir fuego dentro de la Apalachee High School, un instituto de secundaria en Winder, en el condado de Barrow (Georgia), causando la muerte de dos profesores y dos estudiantes.

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El suceso tuvo lugar solo unos meses después de que el adolescente fuese investigado por presuntamente amenazar con un tiroteo escolar a través de internet, por lo que fue interrogado junto con su familia.

1 / 8 | Varios muertos y heridos tras tiroteo en escuela de Georgia. Las autoridades en el estado de Georgia reportaron varios muertos y heridos tras un tiroteo en una escuela superior. - Jeff Amy 1 / 8 Varios muertos y heridos tras tiroteo en escuela de Georgia Las autoridades en el estado de Georgia reportaron varios muertos y heridos tras un tiroteo en una escuela superior. Jeff Amy Compartir

La declaración de culpabilidad evita que Gray vaya al juicio programado para octubre próximo.

El padre del sospechoso, Colin Gray, fue hallado culpable en relación al caso en marzo pasado por cargos de homicidio en segundo grado y otras acusaciones.

Según la acusación, el hombre ignoró las señales de que su hijo, obsesionado con los tiradores escolares, podría llegar a replicar una de estas matanzas.

En su lugar, le regaló un rifle semiautomático AR-15 y munición durante la Navidad de 2023, así como un cargador más grande para su arma y un chaleco táctico, según la investigación.