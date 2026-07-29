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Despiden a empleado de Casa Blanca acusado de apostar por los discursos de Donald Trump

Gabriel Pérez, un operador de teleprompter, había sido suspendido por utilizar información privilegiada para ganar $100,000

29 de julio de 2026 - 8:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gabriel Pérez limpia el teleprompter antes de que el presidente Donald Trump pronunciara un discurso en mayo de este año. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Un operador de teleprompter de la Casa Blanca, que fue suspendido sin sueldo tras conocerse que había utilizado información privilegiada para realizar apuestas sobre los discursos del presidente Donald Trump en el mercado de predicciones en línea Kalshi, ya no ocupa su puesto, según un responsable de la Casa Blanca.

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El funcionario, que no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas sobre este asunto de personal y habló bajo condición de anonimato, afirmó el martes que el operador del teleprompter, Gabriel Pérez, “ya no trabaja en la administración federal”. El funcionario no quiso precisar si había dimitido o si había sido despedido.

La Casa Blanca confirmó a principios de este mes que Pérez había sido suspendido sin sueldo después de que ABC News informara de que había utilizado información privilegiada para ganar más de $100,000 apostando por lo que diría el presidente en discursos importantes, incluido el discurso sobre el estado de la Unión pronunciado a principios de este año.

El presidente Donald Trump ofreció, el 24 de febrero de 2026, su mensaje de situación del Estado ante una sesión conjunta del Congreso.Trump recibe aplausos tras tomar su posición en el hemiciclo federal.Trump también honró al contramaestre de la Guardia Costera Scott Ruskan, un nadador que rescató a Milly Cate, a su lado, durante las inundaciones en el condado de Kerr en Texas. Ruskan recibió la medalla de Legión al Mérito durante el mensaje.
1 / 28 | Así transcurrió el mensaje de estado de la Unión del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump ofreció, el 24 de febrero de 2026, su mensaje de situación del Estado ante una sesión conjunta del Congreso. - The Associated Press

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había calificado las noticias sobre el uso de información privilegiada como “muy lamentables y, francamente, una vergüenza”.

Robert Denault, abogado de Kalshi y responsable de cumplimiento normativo, declaró en X tras la publicación del reportaje de ABC News que “el equipo de vigilancia de Kalshi detectó, investigó y remitió de inmediato estas operaciones” a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos, que tiene competencia reguladora en estos asuntos.

En su declaración no mencionó a Pérez.

El reportaje de la ABC describía una actividad sospechosa en el mercado “Mentions” de Kalshi, en el que los usuarios pueden realizar apuestas sobre qué frases y palabras concretas podrían utilizarse en discursos públicos. Kalshi ha comenzado recientemente a exigir a los usuarios que revelen su lugar de trabajo, y la política de la plataforma prohíbe realizar apuestas basadas en información que los usuarios obtengan gracias a su trabajo.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Casa BlancaDonald TrumpBreaking News
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