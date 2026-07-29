Despiden a empleado de Casa Blanca acusado de apostar por los discursos de Donald Trump

Washington - Un operador de teleprompter de la Casa Blanca, que fue suspendido sin sueldo tras conocerse que había utilizado información privilegiada para realizar apuestas sobre los discursos del presidente Donald Trump en el mercado de predicciones en línea Kalshi, ya no ocupa su puesto, según un responsable de la Casa Blanca.

El funcionario, que no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas sobre este asunto de personal y habló bajo condición de anonimato, afirmó el martes que el operador del teleprompter, Gabriel Pérez, “ya no trabaja en la administración federal”. El funcionario no quiso precisar si había dimitido o si había sido despedido.

La Casa Blanca confirmó a principios de este mes que Pérez había sido suspendido sin sueldo después de que ABC News informara de que había utilizado información privilegiada para ganar más de $100,000 apostando por lo que diría el presidente en discursos importantes, incluido el discurso sobre el estado de la Unión pronunciado a principios de este año.

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La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había calificado las noticias sobre el uso de información privilegiada como “muy lamentables y, francamente, una vergüenza”.

Robert Denault, abogado de Kalshi y responsable de cumplimiento normativo, declaró en X tras la publicación del reportaje de ABC News que “el equipo de vigilancia de Kalshi detectó, investigó y remitió de inmediato estas operaciones” a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos, que tiene competencia reguladora en estos asuntos.

En su declaración no mencionó a Pérez.

El reportaje de la ABC describía una actividad sospechosa en el mercado “Mentions” de Kalshi, en el que los usuarios pueden realizar apuestas sobre qué frases y palabras concretas podrían utilizarse en discursos públicos. Kalshi ha comenzado recientemente a exigir a los usuarios que revelen su lugar de trabajo, y la política de la plataforma prohíbe realizar apuestas basadas en información que los usuarios obtengan gracias a su trabajo.

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