Comienzan trabajos de reparación en la planta Finca Rosso 1: impactarán a 60,000 abonados de la AAA

La fase más crítica de las obras de reconstrucción en la planta de filtros Finca Rosso 1 inició este miércoles, dando paso a una serie de ajustes operacionales temporeros que podrían provocar bajas presiones e intermitencias en el servicio de agua potable para unos 60,000 abonados en Bayamón y Guaynabo.

El director de la Región Metropolitana de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), José Rivera Ortiz, informó que los trabajos avanzan según el calendario establecido por la corporación y que, hasta el momento, no se han registrado incidentes que puedan trastocar el itinerario que se extiende hasta el viernes.

En resumen, los trabajos en la planta de filtro requieren intervenir simultáneamente los sistemas hidráulicos, mecánicos y eléctricos, mientras se mantiene en operación el sistema de distribución mediante un plan operacional ya establecido.

Como parte de las obras, la corporación se ve obligada a desconectar una de las bombas de la planta de filtros para sustituir las tuberías de succión y descarga para instalar nuevas conexiones.

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“Están las tuberías que van a ser sustituidas en la instalación. La tubería existente, como he comentado, es de concreto y dúctil. La vamos a poner por una tubería en metal que es mucho más resistente a las presiones y a otros factores que tenemos aquí, como los temblores y esas cosas. Obviamente, no están exentas, pero son más resistentes a ese tipo de situación”, dijo Rivera, en entrevista televisiva con NotiCentro.

Como parte del proyecto, además, se incorporarán al sistema dos nuevas bombas que reemplazarán las bombas #2 y #3. Sobre ello, Rivera detalló que comenzó la separación de la bomba #3, una maniobra necesaria para permitir la instalación de válvulas y mantener en funcionamiento el sistema con las otras dos bombas.

“Ya comenzó también la separación de la bomba #3, que fue la que apagamos, para dejar las válvulas instaladas y, al final del día 31 de julio, en horas de la noche, poder comenzar la operación con las otras dos bombas, que son nuevas, y luego comenzar con la reparación de la bomba #3 sin tener que afectar el servicio”, sostuvo Rivera.

Asimismo, el funcionario aseguró que el objetivo es adelantar los trabajos lo más posible para reducir el tiempo de impacto sobre los clientes. “Por el momento, gracias a Dios, todo va según el itinerario. No hemos tenido ningún incidente”, afirmó Rivera.

Aunque la AAA mantiene operando el sistema, algunos sectores ya comenzaron a experimentar variaciones en el suministro. Rivera indicó que la estación de bombeo Canta Gallo, que también alimenta parte del sistema de Guaynabo, ya ha registrado interrupciones en el servicio, mientras que en Bayamón todavía no se han reportado problemas.

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Actualmente, la AAA mantiene la expectativa de completar los trabajos según el calendario establecido. Sin embargo, los alcaldes de Guaynabo y Bayamón, Edward O’Neill Rosa y Ramón Luis Rivera Cruz, respectivamente, informaron que activaron planes de contingencia en caso de que surjan retrasos en la restauración del servicio.

Ambos municipios dispondrán de camiones cisterna y oasis para suplir agua potable a los residentes de las comunidades que pudieran verse afectadas mientras concluyen las obras.