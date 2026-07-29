Estados Unidos prohíbe la importación de robots humanoides de fabricación extranjera

Hong Kong - La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos anunció el martes que prohibirá la importación de robots humanoides fabricados en el extranjero, en una medida dirigida contra China, alegando que suponen un riesgo para la seguridad nacional.

Es probable que estas medidas pongan a prueba las relaciones con Pekín antes de la visita prevista del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Donald Trump, en septiembre. China domina el mercado mundial de robots humanoides con una cuota de mercado estimada de aproximadamente el 85%.

La prohibición de la FCC incluye las nuevas importaciones de robots humanoides y cuadrúpedos —a menudo denominados “perros robot de cuatro patas”—, así como de inversores de potencia de fabricación extranjera. La agencia afirmó que las importaciones de robots avanzados plantean riesgos de ciberseguridad y otros peligros para la seguridad nacional. La producción en el extranjero de este tipo de equipos también hace que las cadenas de suministro de Estados Unidos sean vulnerables a las interrupciones.

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La prohibición de los inversores de potencia, que se utilizan para convertir la electricidad de corriente continua (CC) en electricidad de corriente alterna (CA) y se emplean en sistemas de energía renovable, centros de datos y electrodomésticos, podría tener amplias repercusiones.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, afirmó en un comunicado que la medida tiene por objeto “proteger las cadenas de suministro críticas de Estados Unidos”. El veto se aplica a las “nuevas versiones” de esas importaciones, explicó.

La prohibición de la FCC se produce tras una serie de restricciones impuestas por Estados Unidos a las importaciones de productos chinos —entre ellos, los drones— y a las exportaciones de tecnología avanzada estadounidense a China.

Además, está barajando la posibilidad de imponer controles sobre el uso de modelos chinos de inteligencia artificial de código abierto, en un momento en el que la IA china está ganando terreno rápidamente.

“Se trata de una sucesión constante de posibles puntos de fricción de cara a la cumbre entre Trump y Xi prevista para septiembre”, afirmó Samm Sacks, investigadora principal del instituto New America especializada en política tecnológica china.

1 / 17 | Impresionante: China exhibe sus avances en inteligencia artificial y robótica en Shanghái. La cabeza de un robot de apariencia realista observa a un visitante durante el World AI Conference. - Ng Han Guan 1 / 17 Impresionante: China exhibe sus avances en inteligencia artificial y robótica en Shanghái La cabeza de un robot de apariencia realista observa a un visitante durante el World AI Conference. Ng Han Guan Compartir

China ha ido ampliando rápidamente el uso de robots, gracias a las políticas que respaldan su sector tecnológico. Los analistas de Morgan Stanley prevén que su mercado de humanoides podría alcanzar los $15,000 millones para 2030.

“Los fabricantes chinos han estado ampliando la producción y reduciendo los costes a un ritmo más rápido que la mayoría de sus competidores extranjeros”, señaló Kangyuxiao Li, analista de Morningstar.

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“Restringir su acceso a Estados Unidos elimina un importante mercado futuro y protege a los desarrolladores estadounidenses de una posible competencia de precios”, añadió. “Sin embargo, no frenará de manera significativa el desarrollo general de los humanoides en China, dada la envergadura de su base industrial nacional y las oportunidades que existen en otros mercados de exportación”.

De los cerca de 15,000 robots humanoides vendidos en todo el mundo en 2025, Unitree y AGIBOT, dos de las mayores empresas chinas de robótica avanzada, vendieron cada una más de 5,000. Sus homólogas estadounidenses, como Tesla y Figure AI, vendieron cada una unos pocos cientos o menos, según el grupo de investigación y consultoría tecnológica Omdia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China respondió al anuncio de Estados Unidos acusando a Washington de abusar del concepto de seguridad nacional para limitar a las empresas chinas.

China tomará “todas las medidas necesarias” para defender los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, afirmó.

“El proteccionismo no hace que Estados Unidos sea más competitivo, y solo perjudicará los intereses de las empresas y los consumidores estadounidenses”, señaló Mao Ning, portavoz del ministerio, a los periodistas en una rueda de prensa habitual celebrada el miércoles en Pekín.

La última prohibición de Estados Unidos también podría afectar a las colaboraciones entre empresas tecnológicas de ambos países, señaló Lian Jye Su, analista principal de Omdia.

Nvidia, por ejemplo, presentó en junio un diseño de referencia de un robot humanoide que utiliza el chasis del fabricante chino de robots Unitree.

El Pentágono ha incluido recientemente a Unitree, junto con varias grandes empresas tecnológicas chinas, en su lista de empresas que, según ha afirmado, tienen vínculos con el ejército chino o le prestan apoyo. Pekín ha desmentido esa afirmación.

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