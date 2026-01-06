CES 2026 presenta robots humanoides, energía nuclear a pequeña escala y mucha IA

LAS VEGAS, Nevada - Con el inicio del nuevo año ya en el retrovisor, llega nuevamente el momento para que la feria tecnológica anual CES (Consumer Electronics Show) ponga el foco sobre las innovaciones que las empresas proyectan lanzar en 2026.

La feria, organizada por la Asociación de Tecnología de Consumo (Consumer Technology Association, CTA), arranca este martes en Las Vegas. Durante varios días, miles de asistentes podrán conocer avances en sectores como robótica, salud, vehículos, dispositivos vestibles (wearables), videojuegos, realidad aumentada y más.

La inteligencia artificial (IA) volverá a estar integrada en casi todo.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, subirá al escenario para presentar las soluciones de productividad más recientes de la compañía, mientras que la CEO de AMD, Lisa Su, ofrecerá una charla sobre el futuro de las soluciones con IA.

A su vez, se espera que la IA domine otras presentaciones, incluyendo la del principal ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang.

Este año, se observa que la industria tecnológica profundiza en el uso de la IA aplicada a la salud. Por ejemplo, se destacan herramientas para modificar hábitos individuales con fines terapéuticos, como una aplicación de prescripción desarrollada por Beyond Medicine, centrada en un trastorno mandibular, y soluciones dirigidas a atender la escasez de datos en temas como la producción de leche materna.

Los robots domésticos también ganarán protagonismo.

El gigante tecnológico surcoreano LG anticipó que presentará a “CLOiD”, un asistente robótico diseñado para realizar tareas del hogar.

Hyundai, por su parte, anunció una apuesta ampliada por la robótica, con énfasis en innovaciones para manufactura e industrias de producción.

La realidad extendida —un entorno virtual de entrenamiento para robots y sistemas de IA física— también forma parte de las tendencias más comentadas.

En 2025, CES recibió a más de 141,000 asistentes de sobre 150 países, regiones y territorios. Para la edición de este año, los organizadores proyectan una asistencia similar, con más de 3,500 exhibidores.

5 preguntas sobre el CES 2026

La AP conversó con el presidente ejecutivo y CEO de CTA, Gary Shapiro, sobre lo que trae CES 2026. A continuación, los puntos más destacados, editados por claridad y extensión:

¿Cuáles serán los temas principales esta semana?

“Sin duda, el uso práctico de la IA que realmente aporte valor a la gente. También veremos más robots humanoides —y con apariencia cada vez más real— que en cualquier edición anterior. La longevidad en salud será otro eje, con dispositivos vestibles para prácticamente cada parte del cuerpo. Y, claro, la movilidad: no solo autos autónomos, también embarcaciones, drones y otras alternativas de transporte. La creación de contenido sigue siendo clave”.

¿Es 2026 el año en que finalmente veremos robots humanoides en los hogares?

“Ya los estamos viendo. A veces funcionan bien, otras no tanto. Pero el camino es claro: habrá cada vez más, con mayor diversidad y especialización, según la tarea que se les asigne. El año pasado, el producto más comentado fue un perro robótico sorprendentemente real, cariñoso y divertido, que conectó con personas que necesitan ese tipo de interacción afectiva”.

¿Habrá usos más innovadores de la IA en el entretenimiento?

“La IA es el futuro de la creatividad. El valor real está en el modelo híbrido: creadores colaborando con IA para generar variaciones, llegar a audiencias más amplias y monetizar mejor su contenido”.

¿Qué dispositivos o servicios con IA podrían interesar al consumidor?

“Hay muchas herramientas integrando IA, pero por primera vez tendremos un foco especial en la comunidad con discapacidades. Verizon habilitó un espacio para mostrar tecnologías que asistan a personas con diversidad funcional y adultos mayores”.

¿Le preocupa una burbuja de IA?

“Bueno, definitivamente no hay una burbuja cuando se trata de lo que la IA puede hacer. Y lo que la IA puede hacer es realizar milagros y resolver problemas fundamentales de la humanidad en la producción de alimentos y en el aire limpio y el agua limpia. Obviamente, en el campo de la salud va a ser abrumador. (...)”.