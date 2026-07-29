Identifican a hombre asesinado a tiros cerca de cancha de baloncesto en residencial de Fajardo

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, miércoles, en Fajardo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:58 a.m., frente a un apartamento ubicado cerca de la cancha de baloncesto del residencial Puerto Real.

Según la investigación preliminar, una llamada al precinto de Fajardo alertó a los agentes sobre disparos en el lugar.

“Al llegar la Policía a la escena, encontraron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado”, indicó el informe policiaco.

La Policía identificó a la víctima como Sonny Reyes Lebrón, de 35 años y residente en Fajardo.

Agentes adscritos a la División de Homicidios de Fajardo y el fiscal de turno se dirigen al lugar.