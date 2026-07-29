Identifican a hombre asesinado a tiros cerca de cancha de baloncesto en residencial de Fajardo
La Policía fue alertada a las 3:58 de la madrugada
29 de julio de 2026 - 6:22 AM
Actualizado el 29 de julio de 2026 - 9:56 AM
29 de julio de 2026 - 6:22 AM
Actualizado el 29 de julio de 2026 - 9:56 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, miércoles, en Fajardo.
Los hechos fueron reportados a eso de las 3:58 a.m., frente a un apartamento ubicado cerca de la cancha de baloncesto del residencial Puerto Real.
Según la investigación preliminar, una llamada al precinto de Fajardo alertó a los agentes sobre disparos en el lugar.
“Al llegar la Policía a la escena, encontraron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado”, indicó el informe policiaco.
La Policía identificó a la víctima como Sonny Reyes Lebrón, de 35 años y residente en Fajardo.
Agentes adscritos a la División de Homicidios de Fajardo y el fiscal de turno se dirigen al lugar.
Hasta este martes, la Policía había reportado 267 asesinatos en lo que va de este año, nueve más que los 258 registrados a la misma fecha en el 2025.
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