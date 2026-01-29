Tesla obtuvo sus más bajas ganancias anuales desde la pandemia y busca gastar en robotaxis y robots

Los ingresos anuales de Tesla se desplomaron a su nivel más bajo desde la pandemia de hace cinco años, ya que perdió el título de mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo a un rival chino y los boicots golpearon las ventas.

La empresa de vehículos eléctricos dirigida por Elon Musk informó el miércoles de que los ingresos netos del año pasado cayeron un 46%, hasta 3,800 millones de dólares. Es el segundo año consecutivo de fuertes descensos. La caída se produjo a pesar de la introducción de modelos más baratos y la promesa de Musk de seguir centrado en la empresa tras una incursión en la política estadounidense.

Aun así, los inversores de Tesla han mantenido la fe en Musk. Las acciones han subido un 9% en el último año.

Musk ha estado instando a los inversores a centrarse menos en las ventas de coches y más en lo que él considera un nuevo y brillante futuro de inteligencia artificial con robotaxis que transportan a millones de personas en coches sin conductor, ni siquiera volante, y robots que riegan las plantas y cuidan de los padres ancianos.

En una conferencia telefónica, Musk subrayó ese cambio al anunciar que Tesla había decidido cerrar la producción de dos modelos de coche más antiguos, el S y el X, en el segundo trimestre y reconvertir una fábrica de Fremont (California) para producir en su lugar sus robots Optimus.

Para hacer realidad esas ambiciones futuras se necesitará dinero. Los responsables de Tesla afirmaron que este año invertirían mucho en inteligencia artificial y otros nuevos proyectos, duplicando con creces los gastos de capital hasta los 20,000 millones de dólares. Y la empresa reveló que había invertido recientemente 2,000 millones de dólares en la empresa de inteligencia artificial xAI, lo que plantea posibles conflictos de intereses, ya que Musk tiene grandes participaciones en ambas empresas.

Esta empresa de IA, conocida por su asistente Grok AI, ha suscitado polémica por hacerse eco de las opiniones de Musk sobre raza, género y política y, recientemente, por producir imágenes deepfake sexualizadas no consentidas.

El beneficio de Tesla en el cuarto trimestre también cayó bruscamente, un 61% hasta 840 millones de dólares, o 24 céntimos. Pero excluyendo los cargos extraordinarios, el beneficio neto ascendió a 50 céntimos por acción, frente a las previsiones de 45 céntimos de los analistas.

“Tienen un producto envejecido que es cada vez menos competitivo a medida que otros fabricantes sacan nuevos modelos, luego está la destrucción general de la marca”, dijo el analista de Telemetry Sam Abuelsamid. “La implicación de Musk en política ha alejado a los clientes”.

El informe también contiene señales esperanzadoras. El negocio de almacenamiento de energía de Tesla, aunque pequeño en comparación con las ventas de coches, registró buenas cifras el trimestre pasado, con un aumento de los ingresos del 25%, hasta 3.800 millones de dólares, como reflejo de la demanda de los nuevos centros de datos que absorben energía en Estados Unidos.

Los márgenes de beneficio bruto de Tesla fueron otro punto brillante, ya que saltaron al 20% el trimestre pasado desde el 16% de hace un año.

“La capacidad de Tesla para mostrar una mejora rentable fue una sorpresa”, dijo el analista de Morningstar Seth Goldstein.

Goldstein también se mostró animado por los planes esbozados en el informe de resultados de Tesla para implantar el servicio de robotaxi en Houston, Miami y otras cinco ciudades en el primer semestre de este año. En la conferencia telefónica, la empresa también dijo que empezaría a producir su Cybercab biplaza sin ruedas ni pedales en el mismo plazo.

Pero Musk es bien conocido por hacer promesas con plazos que nunca cumple.

Musk dijo que los reguladores europeos aprobarían su software de autoconducción parcial en los tres primeros meses del año pasado, lo que podría suponer un gran impulso para las ventas de Tesla allí. Pero eso aún no ha sucedido. Y la fuerte recuperación de las ventas que Musk anunció a mediados de año tampoco se ha materializado.

El programa robotaxi ha progresado lentamente, lo que Musk explicó a los inversores se debe a que Tesla está siendo extremadamente cautelosa para evitar contratiempos. Tesla prometió viajes en robotaxi sin que nadie condujera el coche, pero hasta hace poco los coches tenían supervisores dentro para coger los mandos en caso de que algo saliera mal. Tesla ha eliminado ahora a los conductores de seguridad en Austin, donde lanzó el servicio en junio.

Para algunos en Wall Street, eso es suficiente para que las acciones sigan subiendo.

Uno de los analistas más optimistas de Wall Street, Dan Ives, de Wedbush Securities, prevé que habrá robotaxis en más de 30 ciudades a finales de este año, y que Tesla se hará con el 70% del mercado mundial de coches autoconducidos en una década.

Ives y otros también se sienten alentados por el hecho de que Musk haya vuelto a centrarse en la empresa tras pasar meses al frente de un equipo gubernamental de reducción de costes en Washington.