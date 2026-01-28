Google añade la generación de imágenes con inteligencia artificial al navegador Chrome

Google está dotando a su navegador Chrome de la capacidad de alterar imágenes y de un asistente virtual para ayudar con las tareas en línea como parte de su impulso para impulsar sus servicios digitales con más tecnología de inteligencia artificial.

Entre las funciones que se están desplegando figura la puesta a disposición de Nano Banana, la herramienta de Google para generar y editar imágenes de inteligencia artificial, a los usuarios de Chrome conectados a ordenadores de sobremesa en Estados Unidos. La ampliación del acceso a Nano Banana a través del principal navegador web puede difuminar aún más la línea que separa las imágenes reales de las inventadas.

La expansión del navegador también ofrecerá a los usuarios estadounidenses de Chrome la opción de abrir un panel lateral para que un asistente con IA pueda ayudar con una serie de tareas mientras el usuario sigue ocupado con otras tareas en línea.

Los suscriptores de los servicios AI Pro y Ultra de Google también podrán activar una función de “navegación automática” que iniciará sesión en sitios web, comprará productos por encargo y preparará publicaciones en las redes sociales. Los usuarios seguirán teniendo que completar manualmente las compras desde los carros de la compra preparados por la IA y aprobar los borradores de las publicaciones en las redes sociales.

La IA de Chrome se basa en el modelo Gemini 3 que Google lanzó a finales del año pasado y que ahora se está incorporando a muchos de los servicios que han ayudado a su empresa matriz, Alphabet, a superar recientemente un valor de mercado de $4 billones.

A principios de este mes, Google recurrió a Gemini para incorporar más funciones de inteligencia artificial a Gmail, en un esfuerzo por hacer que ese servicio se comportara más como un asistente personal, y luego incorporó más tecnología a su motor de búsqueda, con la esperanza de ofrecer respuestas más pertinentes y adaptadas a los gustos y hábitos individuales de los usuarios.

Las actualizaciones del motor de búsqueda de Google se basan en la tecnología de “Inteligencia Personal” de la empresa, que aprovecha la IA para conocer mejor la vida de las personas. Google promete introducir una opción de Inteligencia Personal en Chrome a finales de este año.