Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
TecnologíaAplicaciones
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Google añade la generación de imágenes con inteligencia artificial al navegador Chrome

La expansión también ofrecerá a los usuarios estadounidenses la opción de abrir un panel lateral con un asistente virtual

28 de enero de 2026 - 3:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los suscriptores de los servicios AI Pro y Ultra de Google también podrán activar una función de “navegación automática”. (Thibault Camus)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Google está dotando a su navegador Chrome de la capacidad de alterar imágenes y de un asistente virtual para ayudar con las tareas en línea como parte de su impulso para impulsar sus servicios digitales con más tecnología de inteligencia artificial.

RELACIONADAS

Entre las funciones que se están desplegando figura la puesta a disposición de Nano Banana, la herramienta de Google para generar y editar imágenes de inteligencia artificial, a los usuarios de Chrome conectados a ordenadores de sobremesa en Estados Unidos. La ampliación del acceso a Nano Banana a través del principal navegador web puede difuminar aún más la línea que separa las imágenes reales de las inventadas.

La expansión del navegador también ofrecerá a los usuarios estadounidenses de Chrome la opción de abrir un panel lateral para que un asistente con IA pueda ayudar con una serie de tareas mientras el usuario sigue ocupado con otras tareas en línea.

Los suscriptores de los servicios AI Pro y Ultra de Google también podrán activar una función de “navegación automática” que iniciará sesión en sitios web, comprará productos por encargo y preparará publicaciones en las redes sociales. Los usuarios seguirán teniendo que completar manualmente las compras desde los carros de la compra preparados por la IA y aprobar los borradores de las publicaciones en las redes sociales.

La IA de Chrome se basa en el modelo Gemini 3 que Google lanzó a finales del año pasado y que ahora se está incorporando a muchos de los servicios que han ayudado a su empresa matriz, Alphabet, a superar recientemente un valor de mercado de $4 billones.

A principios de este mes, Google recurrió a Gemini para incorporar más funciones de inteligencia artificial a Gmail, en un esfuerzo por hacer que ese servicio se comportara más como un asistente personal, y luego incorporó más tecnología a su motor de búsqueda, con la esperanza de ofrecer respuestas más pertinentes y adaptadas a los gustos y hábitos individuales de los usuarios.

Las actualizaciones del motor de búsqueda de Google se basan en la tecnología de “Inteligencia Personal” de la empresa, que aprovecha la IA para conocer mejor la vida de las personas. Google promete introducir una opción de Inteligencia Personal en Chrome a finales de este año.

La transformación de Chrome en un navegador con inteligencia artificial se produce pocos meses después de que un juez federal rechazara la pretensión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de obligar a Google a vender el navegador como parte de la sanción por monopolio ilegal en las búsquedas. El juez rechazó la propuesta de separación en parte porque cree que la IA ya está remodelando el panorama competitivo a medida que rivales más pequeños como OpenAI y Perplexity despliegan la tecnología en chatbots y sus propios navegadores web.

Tags
Breaking NewsGoogleInteligencia artificial
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Tecnología
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: