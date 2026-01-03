Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Siete tendencias en la evolución y uso de la inteligencia artificial en el trabajo y la vida diaria

Según Microsoft, el 2026 nos trae más colegas impulsados con la herramienta

3 de enero de 2026 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de atención de salud, científicos, investigadores y trabajadores en general colaborarán más con agentes creados con IA en este 2026, auguró Microsoft. (Imagen generada con Copilot) (GFR Media)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Para Microsoft, el 2026 marcará el año en que la inteligencia artificial (IA) evolucionará de ser un instrumento a una aliada para expandir la capacidad de las personas en sus roles laborales y su vida diaria.

“El futuro no consiste en reemplazar a los humanos”, aseveró Aparna Chennapragada, directora de producto de experiencias con inteligencia artificial (IA) en su más reciente análisis, compartido en el sitio corporativo de Microsoft. “Se trata de amplificarlos”.

Con esta máxima, identificó siete tendencias en el mundo del IA para el 2026 que recién comienza.

1. Los nuevos colegas son agentes de IA

Para Chennapragada, este año trae una ola de “verdadera colaboración”, en la que agentes de IA se convierten en colegas digitales. La finalidad es que empleados individuales y equipos con poco personal puedan producir mucho más y con mayor velocidad de lo que hubiesen podido hacer sin el poder de computación, análisis de datos y generación de contenidos de la IA.

“No compitan con la IA, pero enfóquense en aprender cómo trabajar con ella”, recomendó Chennapragada a los profesionales que buscan cómo elevar su perfil.

2. Más seguridad al usar IA en el trabajo

“Cada agente debe tener protecciones de seguridad similares a las de los humanos, para asegurar que los agentes no se conviertan en ‘dobles agentes’ que conlleven riesgos inadvertidos”, resumió Vasu Kakkal, vicepresidenta de Microsoft Security.

Estas salvaguardas serán críticas para que las organizaciones puedan confiar en los agentes digitales.

3. Mayor acceso a servicios médicos

“Veremos evidencia de que la IA se mueve más allá del peritaje diagnóstico y se extiende a áreas como evaluación primaria de síntomas y planificación de tratamientos”, auguró Dr. Dominic King, vicepresidente del área de Salud en Microsoft AI.

Estas tareas de aplicación más cotidiana deberán ayudar a cerrar la brecha global de acceso a atención médica, ante la proyección de la Organización Mundial de la Salud de que para 2030 habrá un déficit de 11 millones de trabajadores de la salud y 4,500 millones de personas sin acceso a atención médica esencial.

4. IA será central en la investigación

La IA no sólo se usará para las tareas actuales de resumir, contestar interrogantes y redactar informes: va a participar activamente del proceso de descubrimiento en campos como la física, la química y la biología, pronosticó Peter Lee, presidente de Microsoft Research.

“La IA generará hipótesis, usará herramientas y aplicaciones que controlan experimentos científicos y colaborará tanto con humanos como con colegas investigadores digitales”, detalló.

A futuro, sugirió que cada investigador científico pronto tendrá el equivalente a un asistente de laboratorio impulsado por IA que le sugerirá nuevos experimentos y ejecutará algunas partes del proceso.

5. Hacia una infraestructura más eficiente

El 2026 debe traer una nueva generación de sistemas de IA más densos, pero distribuidos, para que la construcción de más centros de datos gigantescos ya no haga falta.

El modelo de construir centros de datos gigantescos, con su altísimo consumo de energía y agua, debe quedar atrás a partir del 2026, según el jefe de tecnología de Microsoft Azure, Mark Russinovich. En su lugar, augura una nueva generación de sistemas de IA más densos, inteligentes y distribuidos, que operen de forma más eficiente y menos costosa.

6. IA no sólo programa, también interpreta

Además de conocer los lenguajes de programación, la IA se mueve en 2026 a comprender el contexto y las relaciones entre las líneas de código, indicó Mario Rodríguez, jefe de producto del repositorio GitHub.

Al analizar patrones, la IA puede identificar qué cambió, inferir por qué y hacer sugerencias más inteligentes. También se prevé que pueda identificar errores de forma proactiva y hasta automatizar correcciones para que los programadores produzcan más y con mejor calidad, según Rodríguez.

7. La computación cuántica está mucho más cerca

Considerada casi un concepto de ciencia ficción, ahora la computación cuántica está a “años, no décadas” de hacerse realidad, según Jason Zander, vicepresidente ejecutivo de Microsoft Discovery and Quantum.

Agregó que al presente hay un auge en los sistemas híbridos, en los que la computación cuántica funciona junto con la IA y las supercomputadoras para modelar moléculas y materiales con muchísima más precisión de lo que antes era posible.

Microsoft
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
