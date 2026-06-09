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¿Sabías que Cuba jugó una Copa del Mundo de Fútbol? Esta es la interesante historia

El recorrido olvidado de una selección que dejó su huella en el torneo más importante del planeta

9 de junio de 2026 - 8:32 AM

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Aquella selección cubana avanzó a los cuartos de final de la tercera edición del torneo. (FIFA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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Haití y Curazao serán los dos representantes del Caribe en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará este jueves y se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México.

Su presencia marcará apenas la cuarta y quinta ocasión en que una selección caribeña disputa el torneo más importante del fútbol mundial.

La primera en lograrlo fue Cuba, en 1938. Esta es la historia de aquella histórica aventura mundialista.

Tras los torneos de 1930 y 1934, ganados respectivamente por los países anfitriones Uruguay e Italia, el Mundial se celebró en Francia, país de origen de Jules Rimet, entonces presidente de la FIFA y principal impulsor de la creación de la Copa del Mundo. En su honor, el trofeo que se entrega al campeón del mundo lleva su nombre.

En ese contexto, al Mundial de Francia 1938 viajaron desde el continente americano únicamente dos selecciones: Brasil y Cuba, a las que se sumaron 13 combinados europeos.

¿Por qué Cuba?

Después de muchas renuncias de países y eliminatorias incompletas, el torneo se disputó del 4 al 19 de junio en nueve ciudades distintas, incluyendo la capital, París.

Cuba, país beisbolero, todavía tenía una fuerte influencia española en aquella época. Tanto así que varios jugadores españoles vivían y competían en la isla. Fue entonces cuando el Club Deportivo Centro Gallego de La Habana ganó el Torneo Internacional del IV Centenario de Cali, con la participación de equipos de México, Argentina y Colombia, lo que elevó el entusiasmo futbolístico en la isla.

Reseña periodística de la época sobre la participación cubana en el Mundial.
Reseña periodística de la época sobre la participación cubana en el Mundial. (FIFA)

Incluso, la selección de Euskadi (País Vasco) visitó Cuba como parte de una gira por América. El fútbol seguía ganando auge en la Mayor de las Antillas.

Cuba no tuvo que disputar eliminatorias previas, ya que fue invitada al Mundial tras varias renuncias de selecciones como Estados Unidos, México, Colombia, El Salvador, Costa Rica y Surinam, que decidieron no realizar el viaje.

Eliminan a Rumanía

Su primer partido se llevó a cabo el 5 de junio en el Stade Chapou ante Rumanía, que disputaba su tercer Mundial consecutivo.

El encuentro terminó 3-3 tras la prórroga, lo que obligó a jugar un partido de desempate (así era el formato de la época).

Esta vez, Cuba se impuso por 2-1 con goles de Héctor Socorro y Tomás Fernández. ¡Cuba a cuartos de final!

Sin embargo, el siguiente rival sería Suecia. Fue el tercer partido en apenas siete días para Cuba. El poderío sueco y el poco descanso terminaron pasando factura: derrota por 8-0.

Tras la irrupción de la Segunda Guerra Mundial, no se disputaron Mundiales hasta 1950. Cuba intentó clasificarse a través de eliminatorias, pero rivales como Estados Unidos y México fueron muy superiores.

Después de la Revolución cubana, se prohibió el deporte profesional, lo que terminó frenando el desarrollo de disciplinas como el fútbol.

El Mundial de 1938 lo terminaría ganando nuevamente Italia, tras vencer a Hungría por 4-2.

Aquel breve viaje por Europa dejó a Cuba a las puertas de la historia grande del fútbol, con una clasificación inesperada y una victoria que aún hoy resuena como un hito único.

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Fútbol profesionalCubaMundial de Fútbol 2026FranciaFIFA
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