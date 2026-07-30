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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Condenan a 75 años de prisión a hombre por incesto y abuso sexual contra una menor en Patillas

La jueza Carol Marie Ortiz Rivera también ordenó el pago de $60,000 en restitución a favor de la víctima

30 de julio de 2026 - 10:34 PM

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El juez Carlos Capacetti, del Tribunal de Río Grande, encontró causa para el arresto de los seis hombres con una fianza a cada uno de $100,000. (Archivo)
Un jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad por los 12 cargos radicados por la Fiscalía.
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La jueza Carol Marie Ortiz Rivera, del Tribunal de Guayama, sentenció a Luis Manuel Rivera Lebrón a cumplir 75 años de prisión, tras ser hallado culpable de incesto, actos lascivos y maltrato de menores agravado por hechos cometidos contra una menor de 11 años en Patillas entre 2020 y 2025.

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El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Ortiz Rivera también ordenó a Rivera Lebrón pagar $60,000 en restitución para la víctima.

Tras evaluar la prueba presentada durante el juicio, un jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad por los 12 cargos radicados por la Fiscalía de Guayama.

El caso surgió luego que personal del sistema escolar presentó una querella ante las autoridades, lo que dio paso a una investigación.

La fiscal Paloma Crespo Santiago estuvo a cargo del enjuiciamiento de Ortiz Rivera.

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Tribunal de Primera InstanciaGuayamaPatillasDepartamento de JusticiaTribunalesActos lascivosIncestoMaltrato de menores
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