Condenan a 75 años de prisión a hombre por incesto y abuso sexual contra una menor en Patillas

La jueza Carol Marie Ortiz Rivera, del Tribunal de Guayama, sentenció a Luis Manuel Rivera Lebrón a cumplir 75 años de prisión, tras ser hallado culpable de incesto, actos lascivos y maltrato de menores agravado por hechos cometidos contra una menor de 11 años en Patillas entre 2020 y 2025.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Ortiz Rivera también ordenó a Rivera Lebrón pagar $60,000 en restitución para la víctima.

Tras evaluar la prueba presentada durante el juicio, un jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad por los 12 cargos radicados por la Fiscalía de Guayama.

El caso surgió luego que personal del sistema escolar presentó una querella ante las autoridades, lo que dio paso a una investigación.