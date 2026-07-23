Condenan a hombre a 15 años de prisión por fotos y vídeos de abuso sexual infantil

Un hombre de 75 años y residente en Toa Baja fue sentenciado a 15 años y ocho meses de prisión por transportar material de abuso sexual infantil, luego de que las autoridades encontraran más de 25,500 fotografías y videos en la computadora portátil que utilizaba en su trabajo.

La jueza federal Gina Méndez Miró impuso, el martes, la pena de 188 meses de cárcel, seguida de cinco años de libertad supervisada, contra Carlos Manuel Collazo Pérez, informó la Fiscalía federal.

Collazo Pérez había sido acusado el 18 de septiembre de 2025 y arrestado al día siguiente. El pasado 21 de abril, se declaró culpable de uno de los cargos incluidos en la acusación, relacionado con la transportación de material de abuso sexual infantil.

Según documentos judiciales, entre marzo de 2021 y agosto de 2025, el convicto presuntamente utilizó dispositivos electrónicos con acceso a internet para transportar imágenes explícitas de menores, algunos menores de 12 años.

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El 14 de agosto de 2025, las autoridades completaron una extracción de datos de la computadora portátil que Collazo Pérez utilizaba en su trabajo.

En el dispositivo, supuestamente encontraron más de 25,500 fotografías y videos de menores en conductas ilegales y sexualmente explícitas.

De acuerdo con la Fiscalía, la mayoría del contenido había sido descargado mediante un navegador diseñado para anonimizar la actividad en internet y ocultar la dirección del usuario.

“Cada imagen recopilada e intercambiada representa a un menor que fue victimizado, y el volumen de material recuperado en este caso refleja un nivel de sufrimiento difícil de comprender”, expresó Héctor Ramírez Carbó, jefe interino de la Fiscalía federal en Puerto Rico.

Por su parte, Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en San Juan, sostuvo que la cantidad de material ocupado refleja la gravedad de los delitos.

“La evidencia demostró que Carlos Manuel Collazo Pérez no solo era un depredador sexual infantil, sino un coleccionista activo que acumuló más de 25,000 imágenes de material de abuso sexual infantil”, manifestó Ramos.

La fiscal federal auxiliar Daynelle Álvarez-Lora, de la Unidad de Delitos contra Menores, Trata Humana e Inmigración, estuvo a cargo del caso.

La investigación fue realizada por el Grupo de Trabajo de Puerto Rico contra los Delitos hacia Menores, dirigido por HSI.

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