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Justicia revierte su curso: deja sin efecto citación a senadores populares y convoca “reunión formal” sobre Suzanne Roig

El cambio de rumbo se produjo tras advertencias de Thomas Rivera Schatz y Luis Javier Hernández

8 de mayo de 2026 - 1:25 PM

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La secretaria Lourdes Gómez afirmó que su intención “siempre ha sido mantener los canales de comunicación abiertos con la Rama Legislativa”. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, dio marcha atrás este viernes a la citación que se había emitido a senadores del Partido Popular Democrático (PPD) en torno a la posible reapertura de una investigación contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, para, en su lugar, sostener una “reunión formal” el próximo lunes.

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De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, las citaciones emitidas el jueves al portavoz popular Luis Javier Hernández y los senadores José Luis Dalmau y José A. “Josian” Santiago se dejaron sin efecto.

“Mi intención siempre ha sido mantener los canales de comunicación abiertos con la Rama Legislativa. Esta reunión formal con el portavoz es el paso adecuado para facilitar el acceso a la información de manera ordenada, manteniendo siempre el respeto a la integridad de los procesos de evaluación que realiza el Departamento de Justicia”, expresó Gómez, al precisar que la reunión con Hernández tendrá lugar el lunes, en la sede de la agencia.

Según Justicia, se espera que, al concluir el encuentro, ambas partes realicen declaraciones “para anunciar los alcances obtenidos producto de la reunión, los cuales regirán el intercambio de información sobre este asunto, garantizando la transparencia entre ambos organismos”.

El jueves, Hernández había descartado comparecer a la citación de Justicia, al plantear que era “contraria a derecho”.

“No somos testigo de ningún caso”, abundó, entonces, en referencia a los senadores del PPD que han solicitado la reapertura de la pesquisa criminal contra Roig Fuertes por acciones tomadas mientras lideraba la División de Servicios para Personas con Discapacidad del Departamento de Salud a inicios del cuatrienio pasado.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, también había advertido, en una publicación en Facebook, que el cuerpo legislativo respaldaría la postura de los senadores del PPD ante la citación originalmente expedida por la fiscal Melitza Osorio Santiago, a quien señaló de incurrir en “persecución”. El líder senatorial había dado a Justicia un ultimátum hasta el mediodía del lunes “para repensar su equivocado proceder y entender que la fiscalización e investigación legislativa es diferente a la del Departamento de Justicia, que le corresponde la investigación criminal para un potencial encauzamiento”.

Durante el cuatrienio pasado, Justicia abrió una pesquisa contra Roig Fuertes, quien supuestamente habría instruido a un contratista de Salud a subcontratar a una compañía de seguridad para brindar servicios a un paciente de salud mental. Como parte de la transacción, el contrato con el Hogar Hacienda Don Luis se habría inflado hasta los $60,000 mensuales, partida de la que provendrían los fondos para sufragar los servicios del subcontratista, One Source Investigations, vinculada a un allegado.

La investigación de Justicia no había concluido al finalizar el cuatrienio, en 2024, y, bajo la administración de Gómez, se cerró el 30 de octubre de 2025, cuando ya Roig Fuertes ocupaba la jefatura de Familia.

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Suzanne RoigDepartamento de JusticiaLuis Javier HernándezThomas Rivera SchatzSenado de Puerto Rico
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