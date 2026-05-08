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La muerte más famosa por hantavirus: la esposa del actor Gene Hackman en 2025

Betsy Arakawa se convirtió en una de las primeras víctimas conocidas de esta infección que mantiene al mundo en vilo

8 de mayo de 2026 - 1:10 PM

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Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - La esposa del actor Gene Hackman, Betsy Arakawa, falleció hace poco más de un año de hantavirus y se convirtió en una de las primeras víctimas conocidas con esta infección que ahora mantiene al mundo en vilo a la espera de ver el alcance del brote en el crucero MV Hondius.

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La noticia de la muerte del actor y su esposa generó un enorme impacto ya que ambos fueron encontrados muertos en su casa de Santa Fe, Nuevo México, el 26 de febrero de 2025, tras días fallecidos, en un estado avanzado de descomposición.

Tras las autopsias, se determinó que Hackman falleció por una afección cardiovascular, agravada por el alzheimer que padecía, una semana después de que lo hiciera su mujer.

Aunque en un primer momento se creyó que la causa de la muerte de Arakawa fue una gripe, más tarde se certificó que, en realidad, había sufrido hantavirus.

Poco se conocía entonces de esta infección respiratoria que mantiene en alerta ahora a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que, aunque en origen afecta a roedores, puede transmitirse a humanos, como está ocurriendo.

Un mes después de la muerte, el Departamento de Salud de Nuevo México encontró numerosos roedores muertos y nidos en varias zonas de la vivienda del actor y su esposa, así como heces de estos animales, uno de los principales focos de contagio de hantavirus y se empezaron a conocer los detalles del patógeno.

El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus.Tres pasajeros han muerto y al menos cuatro personas están enfermas en lo que funcionarios de salud dicen que es un brote de hantavirus, que por lo general se propaga al inhalar el excremento de roedores contaminados. Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco MV Hondius en el mar.
1 / 13 | Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus. El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. - The Associated Press

La incidencia del virus en determinadas zonas de Estados Unidos y el impacto por el fallecimiento del conocido matrimonio llevó a que se emitieran recomendaciones preventivas para quienes pudieran haber estado en contacto con roedores, sus nidos o excrementos.

El hantavirus se transmite por inhalación de partículas del virus, al respirar aire contaminado con polvo procedente de orina, heces o saliva de roedores infectados, al tocar roedores vivos o muertos infectados, o sus excrementos u orina, y luego llevarse las manos a la boca, nariz u ojos o por mordeduras directas de los animales.

Aunque en la mayoría de sus variantes no se contempla la transmisión de persona a persona, la preocupación por los últimos casos ha hecho extremar las precauciones.

El crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia, en Argentina, a Cabo Verde y que tiene como destino final Canarias, contaba con 150 personas a bordo, 14 de ellas españolas.

La OMS ha informado al menos de tres fallecidos y varios enfermos, alrededor de siete casos entre confirmados y sospechosos, vinculados al barco.

Las autoridades españolas prevén permitir la llegada del buque a Tenerife para proceder a la evacuación y repatriación de pasajeros tras realizar los pertinentes controles.

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